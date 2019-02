Ouverture à Abidjan d’un séminaire gouvernemental pour valider le Plan d’actions prioritaires 2019

Un séminaire gouvernemental s’est ouvert, lundi au palais présidentiel d’Abidjan, pour valider le Plan d’actions prioritaires (PAP) de l’exécutif ivoirien en 2019, a constaté APA sur place.L’ouverture de ce séminaire qui se veut un exercice annuel de planification et de programmation de l’action gouvernementale en Côte d’Ivoire, a été présidé par le vice-président, Daniel Kablan Duncan.

Cette rencontre qui a enregistré la présence de l’ensemble des ministres du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, permettra, par ailleurs de faire adopter le plan d’actions prioritaires 2019 de chaque département ministériel.

« Les enjeux de l’action gouvernementale pour cette année 2019 ont été clairement définis par le président de la République qui a déclaré 2019 et 2020 comme année du social. Il s’agit de renforcer les efforts non seulement pour consolider les bases d’une forte croissance, mais aussi, de mettre surtout un accent particulier sur la dimension sociale de l’action gouvernementale », a rappelé dans un discours d’ouverture de ces assises, le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan.

Poursuivant, il s’est satisfait des bonnes performances économiques enregistrées par le pays depuis plusieurs années insistant cependant sur la nécessité de mettre en œuvre ce vaste chantier social du gouvernement ivoirien en 2019 et en 2020 qui s’élève à 727,5 milliards FCFA.

« Je le reconnais, la tâche du gouvernement n’est pas aisée dans un contexte budgétaire aussi difficile. Il importe dès lors pour l’équipe gouvernementale et pour chacun des ministres de faire preuve d’ingéniosité, d’imagination et d’innovation dans la mise en œuvre des actions qui seront validées aujourd’hui par le président de la République», a encouragé M. Duncan, estimant que « les enjeux de ce séminaire sont importants pour l’avenir de notre pays ».

Avant lui, Amadou Gon Coulibaly, le chef du gouvernement, a expliqué qu’à travers ce séminaire, il s’agit d’examiner les plans d’actions sectoriels pour l’année 2019 afin de faire ressortir les activités à réaliser «en cohérence » avec le Plan d’actions prioritaires 2017-2020 du gouvernement (PAP 2017-2020).

« Ce séminaire répond à un besoin de renforcement de l’action publique pour permettre in fine, la mise en œuvre efficace et un meilleur suivi de l’action gouvernementale. Un autre enjeu de l’action gouvernementale en 2019 sera le maintien de la rigueur dans la gestion des finances publiques», a fait savoir M. Coulibaly, expliquant longuement à son tour, le bien-fondé du Programme social du gouvernement ( PS Gouv 2019-2020) défini par le président ivoirien.

« Nous devons plus que jamais répondre chacun en ce qui le concerne et collectivement de façon diligente aux attentes pressantes et légitimes de nos populations. Nous pouvons être fiers des avancées enregistrées. Mais, en même temps, nous devons être conscients des défis à relever qui exigent de nous plus d’efficacité et de pro-activité », a dit le Premier ministre à l’endroit des membres de son gouvernement.