Ouverture à Abidjan d’un séminaire international chrétien sur le développement économique

La troisième édition du séminaire international de la coalition des chrétiens hommes et femmes d’affaires et décideurs dénommé « New Africa’s builders 2018» s’est ouverte samedi à Abidjan avec en ligne de mire des réflexions sur le développement économique du continent africain, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Des centaines de femmes et hommes d’affaires chrétiens en provenance d’une dizaine de pays africains participent à ce conclave qui a pour thème « bâtir son entreprise et sa carrière professionnelle sur le roc éternel ».

« L’Afrique n’est en retard sur personne. Elle n’a personne à rattraper, ni à envier. Elle est unique et doit le rester. Elle doit simplement se décider à l’accepter, à assumer et à écrire sa propre histoire dans la fierté et la confiance de son créateur. Elle doit se bâtir et écrire son histoire en s’appuyant sur le roc éternel, le créateur de toute chose: Dieu», a affirmé dans une allocution d’ouverture de ces assises, Mariam Dao Gabala, la présidente internationale de la coalition des chrétiens hommes et femmes d’affaires et décideurs.

De son avis, les africains dans leur marche, « doivent faire le saut qualitatif du changement de mentalité» et doivent prendre conscience que « le temps » de leur continent est arrivé. Poursuivant, Mme Gabala a appelé les hommes et femmes d’affaires africains à bâtir leurs entreprises en s’appuyant sur leur foi en Christ pour transformer les économies africaines en économies prospères.

« Notre continent va se relever à l’horizon 2050 et elle va impacter les décisions des nations», a prédit Mme Gabala. Avant elle, Armand Akobé, le président du comité d’organisation de ce séminaire international a fait savoir qu’il s’agit d’exhorter les businessmen africains à mener « leurs affaires selon un protocole divin et cela en toute équité ».

Plusieurs communications sur les thèmes de la création et le management d’entreprises seront prononcées par une trentaine « d’éminents panelistes» durant ce conclave qui s’achèvera dimanche. Il s’agira notamment d’un partage d’expériences avec les hommes et femmes d’affaires chrétiens du continent.

La coalition des chrétiens hommes et femmes d’affaires et décideurs créée en 2016 est un groupe d’hommes et femmes chefs d’entreprises, dirigeants d’entreprises, décideurs, créateurs de richesses, engagés à impacter l’histoire de l’humanité par la transformation des économies des États, en particulier de l’Afrique, en économies fortes et inclusives.