Ouverture à Bamako d’une réunion pour l’opérationnalisation de la force du G5 sahel

Une rĂ©union ministĂ©rielle des pays membres du G5 sahel (Burkina, Mauritanie, Mali, Niger et Tchad) s’est ouverte ce lundi Ă Bamako sur l’opĂ©rationalisation de la force conjointe du G5 sahel, a constatĂ© APA.La rĂ©union regroupe les ministres des affaires Ă©trangĂšres, de la dĂ©fense et de tutelle des 5 pays membres du G5 sahel, une instance crĂ©Ă©e en 2014 et vise au rĂšglement des conflits armĂ©s sahĂ©liens.

Elle vise à poursuivre et accélérer la montée en puissance  de la force de lutte anti-terroriste commune au 5 pays et qui devrai compter à terme 5000 hommes, indique-t-on.

A l’ouverture des travaux, le secrĂ©taire permanent du G5 sahel, Najim Eladj Mohamed a indiquĂ© que la force des 5 pays membres attendra sa pleine capacitĂ© en mars.

‘’Il faut le noter pour s’en fĂ©liciter, la tenue de cette rĂ©union ministĂ©rielle conjointe sur l’opĂ©rationnalisation de la force du G5 sahel se tient dans un contexte particulier, marquĂ© surtout par le plein appui de la communautĂ© internationale Ă travers l’adoption de la rĂ©solution 2391 du 23 octobre 2017. La force conjointe du G5 sahel atteindra sa pleine capacitĂ© en mars 2018, » a-t-il dĂ©clarĂ©.

Le secrétaire permanent du G5 sahel a fait le point des financements reçus dans le cadre du fonctionnement de la force.

‘’ A ce jour, la force conjointe du G5 sahel a enregistrĂ© 289 millions d’euros de contribution sur un budget prĂ©visionnel de 423 millions d’euros, soit 69, 5%, » a indiquĂ© Najim Elhadj Mohamed.

Quant ministre malien des affaires Ă©trangĂšres TiĂ©man Huber Coulibaly, Ă©galement prĂ©sident du conseil des ministres du G5 sahel, il a insistĂ© sur l’importance de l’opĂ©rationnalisation rapide de la force conjointe du G5 sahel :‘’Ce dĂ©fi nous oblige Ă continuer d’ĂȘtre davantage au rendez-vous pour traduire sur le terrain notre capacitĂ© de restaurer la paix et la sĂ©curitĂ© dans l’espace sahĂ©lien Notre agenda est contraint, nous devons choisir les voies les plus rapides pour atteindre la pleine opĂ©rationnalisation de cette force, parce que l’urgence qui nous presse aujourd’hui est indescriptible. »

Cette rencontre discutera aussi du nouveau rĂšglement de la force conjointe du G5 sahel.

La future force du G5 Sahel dispose dĂ©jĂ d’un quartier gĂ©nĂ©ral Ă SĂ©varĂ©, dans le centre du Mali, et de deux PC Ă Niamey et en Mauritanie.