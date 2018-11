Ouverture à Cotonou d’une conférence des ministres africains de la Fonction Publique

La 11e session de la conférence des ministres de la Fonction Publique des Etats membres de l’Observatoire des Fonctions publiques africaines (Ofpa) a débuté, samedi à Cotonou. »La présente session de la conférence des ministres se tient dans un contexte particulier où les fonctions publiques des différents pays membres de l’Ofpa sont à la croisée des chemins, et où la modernisation des administrations publiques devient un passage obligé. Un moment où l’initiative de Cotonou , après une quinzaine d’années de croissance spectaculaire a amorcé une régression graduelle et continue qui a failli l’emporter au cours de ces cinq dernières années », a dit Adidjatou Mathys, ministre béninois du Travail et de la Fonction qui ouvrait les travaux.

Cette session de la Conférence des ministres a enregistré la participation de 120 délégués, dont 25 ministres en charge de la Fonction publique et des experts de leur pays respectif.