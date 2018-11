Ouverture à Cotonou d’une réunion des Académies africaines de sciences

La quatorzième réunion annuelle des Académies africaines de sciences s’est ouverte, lundi dans la capitale béninoise, et sera le cadre d’échanges « de haut niveau », jusqu’à vendredi prochain, sur des questions de développement concernant le continent et en rapport direct avec la science, a constaté APA.Il sera notamment question pour les participants de discuter des problématiques de développement concernant les pays africains afin de permettre aux académies scientifiques de jouer pleinement leur rôle de conseil auprès des pouvoirs publics et acteurs du secteur privé du continent.

Le Bénin prenant le relais du Nigéria pour l’organisation de cette rencontre, le président de l’Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin (Ansalb), Hounkonnou Norbert, se réjouit ainsi de ce fait et estime qu’elle « est une première pour la jeune académie béninoise ».

« Cette confiance faite au Bénin résulte d’une reconnaissance de la qualité des hommes de son académie et aussi, de la marque du bon fonctionnement de cette académie qui est ainsi mise en exergue. Notre pays a la chance d’avoir en son sein d’éminentes personnalités dont les mérites ont été reconnus à l’international », a-t-il déclaré, avant de souligner que son institution a pour mission principale de promouvoir le développement humain global et durable par les sciences, les arts et les lettres.