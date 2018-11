Ouverture à Dakar du deuxième forum de la Cedeao sur l’énergie durable

La deuxième édition du Forum Energie Durable (ESEF2018, sigle anglais) de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a démarré, mardi à Dakar, a appris APA auprès des organisateurs.« La deuxième édition d’ESEF se tient du 13 au 15 novembre. Elle est axée sur les résultats et les réalités du marché. Au cours du forum, les participants vont examiner en détail les défis auxquels le secteur (énergétique) est confronté, les solutions pour les surmonter et les possibilités d’accélérer la mise en œuvre de projets innovations », rapporte une note à la presse parvenue à APA.

Institué en 2017, le Forum Energie Durable (ESEF) est à l’initiative du Centre de la Cedeao sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (ECREEE, sigle anglais).

Il vise, ajoute notre source, à faciliter les investissements dans le secteur énergétique régional et encourage la coopération et les partenariats pour accélérer la mise en oeuvre d’un marché viable de solutions énergétiques durables au sein de la Cedeao.

« Le forum est aussi une plate-forme pour améliorer le paysage politique et règlementaire des investissements régionaux et internationaux du secteur privé et les institutions financières », souligne l’ECREEE.