Ouverture de la campagne électorale pour la reprise des élections dans 2 régions et 6 communes ivoiriennes

La campagne électorale pour la reprise des élections locales ivoiriennes, prévues le 16 décembre prochain, s’est ouverte samedi à 00 heure dans deux régions et six communes du pays où les dernières municipales et régionales couplées avaient été invalidées par la Chambre administrative de la Cour suprême.Le calendrier de ces élections a été fixé par le gouvernement ivoirien sur proposition de la Commission électorale indépendante (CEI). Les deux régions concernées pour les régionales sont celles du Lôh-Djiboua (Divo, Centre-Ouest) et du Guémon (Duékoué, Ouest) et pour les municipales, il s’agit des communes de Grand-Bassam, Bingerville, Port-Bouët, Lakota, Rubino et Boko.

Cette campagne électorale pour ce scrutin couplé devra s’achever le vendredi 14 décembre prochain à 24h. Le scrutin proprement dit, sera ouvert le 16 décembre prochain de 08h à 18h (heure locale et GMT).

Les municipales et régionales ivoiriennes se sont déroulées le 13 octobre dernier sur l’ensemble du territoire. A l’issue du contentieux électoral, la Chambre administrative de la Cour suprême qui statué sur une centaine de plaintes , a finalement invalidé ce scrutin couplé dans deux régions et six communes du pays.