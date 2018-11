Ouverture des journées portes ouvertes de la presse togolaise

La 5ème édition des Journées portes ouvertes de la presse togolaise ont démarré, mercredi à Sokodé, ville située à 330 km de la capitale Lomé.Organisé par le Conseil national des patrons de presse (CONAPP), l’évènement qui prend fin vendredi porte cette année sur le thème : « Journalisme, nouveaux médias et liberté d’expression ».

Les Journées portes ouvertes de la presse togolaise « sont une occasion offerte aux populations de découvrir le monde de la presse et d’échanger avec les hommes et femmes de média », a indiqué Arimiyao Tchagnao, le président du CONAPP.

Pour leur part, les autorités de tutelle ont souhaité que « ces assises soient riches, fécondes et porteuses de bons fruits » et « une occasion pour les professionnels des médias de mettre au cœur de leur rencontre des questions d’éthique et de déontologie ».

Au programme cette année, Il y a une conférence inaugurale sur la thématiquecCombat pour la liberté d’expression au Togo, une table-ronde sur liberté d’expression et les nouveaux médias : les défis qui s’imposent au Journaliste.