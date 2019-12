La ministre ivoirienne de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Professeur Mariatou Koné, a procédé jeudi à Abidjan, à l’ouverture d’un atelier pour valider la méthode de calcul de l’indice de solidarité et de cohésion sociale en Côte d’Ivoire, un instrument de mesure et d’appréciation globale de l’état de la solidarité et de la cohésion sociale dans le pays.Cet atelier intervient après l’élaboration et l’adoption de 151 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale qui ont été officiellement présentés en marge de ce séminaire.

« Aujourd’hui, il s’agit, d’une part, de présenter officiellement les 151 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale et, d’autre part, de procéder à la validation de la méthode de calcul de l’indice national de solidarité et de cohésion sociale», a dit Mme Koné dans une allocution d’ouverture de ces assises qui dureront deux jours.

Selon elle, les indicateurs nationaux et l’indice national de solidarité et de cohésion sociale vont aider le gouvernement à renforcer les acquis et à mieux orienter ses actions pour davantage de solidarité et de cohésion sociale dans le pays.

« La Côte d’Ivoire dispose désormais d’instruments permettant de mesurer avec objectivité l’évolution de la solidarité et de la cohésion sociale», s’est félicitée Mme Koné indiquant cependant que cette évaluation ne sera véritablement possible qu’avec « l’appui et l’implication de tous».

L’élaboration des indicateurs nationaux de solidarité et cohésion sociale qui était attendue depuis plusieurs années, a vu la participation de différents départements ministériels, de structures nationales et internationales ainsi que des organisations de la société civile.