Ouverture d’un forum pour les réfugiés et étrangers au Sénégal

Le Forum international des étrangers et réfugiés (FIERS) s’est ouvert, jeudi à Dakar, pour donner « espoir aux réfugiés et étrangers au Sénégal », a indiqué Badara Diouf, président de l’Association des jeunes entrepreneurs et promoteurs du numérique africain (JEPNA).« Nous la jeunesse sénégalaise, avons pris l’initiative de mettre en place ce forum pour élargir des opportunités à travers le numérique. Nous voulons pour chaque refugié et chaque étranger une formation et un emploi », a expliqué Badara Diouf, initiateur du FIERS.

Au cours dudit forum, les participants seront initiés à la création de site web, à la communication digitale, à l’infographie et à l’e-commerce.

« Ce forum est mis en place pour accompagner les étrangers et les réfugiés à travers des formations numériques en création de site web, en communication digitale, en infographie, en e-commerce pour leur donner une possibilité et une facilité d’insertion professionnelle au Sénégal », a expliqué M Diouf.