Ouverture d’une coopération entre les ports autonomes de Douala et de Liège

Les accords signés pour cinq ans visent, entre autres, à promouvoir les échanges de bonnes pratiques, à mettre en relation des opportunités d’investissements entre Douala et Liège.

Les ports autonomes de Douala et de Liège, en Belgique, entrent en collaboration. Les structures représentées par leurs directeurs, respectivement Cyrus Ngo’o et Emile-Louis Bertrand, ont signé vendredi, 25 octobre 2019, des accords de coopération d’une durée de cinq ans.

Lesdits accords visent à optimiser les échanges d’informations sur le fonctionnement des ports autonomes de Douala et de Liège, à assurer la promotion, le développement et la croissance des échanges commerciaux entre les deux villes, à promouvoir les échanges de bonnes pratiques.

La coopération entre les deux ports permettra aussi la mise en relation d’opportunités mutuelles d’investissements. Elle entend également contribuer à la pérennité des ports et du transport fluvial et maritime et préconise le partage d’informations et la formation.

L’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) a facilité cet accord de coopération. Celui-ci marque une première expérience africaine pour le troisième port intérieur Belge qui entend tirer avantage du potentiel logistique du Port autonome de Douala. « Le Cameroun, grâce à ses flux de bois et de cacao, représente un énorme potentiel pour la Belgique. Annuellement, 15 millions de tonnes sont traitées entre l’Afrique occidentale et le port maritime d’Anvers. Des études montrent également que le trafic de conteneurs s’est fortement développé au cours de ces dernières années » souligne Emile-Louis Bertrand.

Côté camerounais, l’enjeu réside également dans l’appropriation du savoir-faire et de l’expertise du Port de Liège pour améliorer l’efficacité des opérations portuaires.