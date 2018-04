Ouverture prochaine d’une universitÃ© des secrÃ©taires en CÃ´te d’Ivoire

La deuxième édition du Salon international des Secrétaires (SIS) a pris fin mercredi à Abidjan avec l’annonce de ‘’l’ouverture très bientôt d’une université des secrétaires » faite par Catherine Assalé, présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires (LIS).Le rideau est tombé, mercredi soir, sur les travaux de la 2è édition du SIS, en attendant la journée récréative et sportive  de jeudi, ponctuée de tournoi de Maracana, de Handball, de promenade lagunaire avec les participantes et invités de l’extérieur (Cameroun, Togo et Bénin) à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) à Marcory, au Sud d’Abidjan.

Dans son allocution de clôture, la Présidente Catherine Assalé a exhorté ‘’les patrons qui nous ont accordé ces jours de réflexions et les secrétaires qui ont contribué à la réussite des travaux par la qualité de leurs interventions, à s’approprier le Salon ».

‘’Après cette édition, le salon international des secrétaires sera, désormais institutionnalisé » a ajouté Mme Assalé, annonçant ‘’l’ouverture pour très bientôt de l’université des secrétaires ».

Un projet qui tient, également, à cÅ“ur à Joséphine N’zengue, Présidente de la Fédération africaine des Secrétaires, assistants et attachés de direction (FASAAD).

‘’Ce projet  novateur auquel je tiens à veiller personnellement, permettra de donner du coffre à nos secrétaires. Je tiendrai à ce que cette université voit le jour », a confié à APA Mme N’zengue.

Pour sa part, Mohamed Salomé, Ambassadeur de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), président de la 2è édition du Salon, a salué ‘’le bon déroulement des travaux et surtout la qualité des formateurs qui étaient à la hauteur des thèmes à eux proposés », soulignant ‘’la réceptivité »  des participantes.