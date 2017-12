Pakistan: rappel de l’ambassadeur palestinien, apparu aux cÃ´tÃ©s d’un islamiste sulfureux

L’autoritĂ© palestinienne a annoncĂ© avoir rappelĂ© son ambassadeur au Pakistan après que celui-ci eut participĂ© Ă une cĂ©rĂ©monie aux cĂ´tĂ©s d’un des responsables prĂ©sumĂ©s des attentats de Bombay en 2008, qui avaient fait 166 morts.

Hafiz Saeed, dirigeant du groupe extrĂ©miste Jamaat-ud-Dawa (JuD), classĂ© comme organisation terroriste par l’ONU, Ă©tait prĂ©sent Ă une cĂ©rĂ©monie pro-palestinienne vendredi Ă Rawalpindi, ville garnison aux portes de la capitale Islamabad, Ă laquelle l’ambassadeur palestinien Walid Abu Ali a assistĂ©.

« La participation de notre ambassadeur (…) en prĂ©sence d’individus accusĂ©s de soutenir le terrorisme est une erreur non intentionnelle, mais injustifiable », a fait savoir samedi l’AutoritĂ© palestinienne dans un communiquĂ©.

« En consĂ©quence, le ministère des Affaires Ă©trangères et des expatriĂ©s, sur instruction directe du prĂ©sident de l’AutoritĂ© palestinienne », a dĂ©cidĂ© de « rappeler immĂ©diatement l’ambassadeur au Pakistan », poursuit ce texte.

Samedi, le ministère indien des Affaires Ă©trangères avait qualifiĂ© d' »inacceptable » « l’association de l’ambassadeur palestinien au Pakistan et du terroriste Hafiz Saeed », dans un communiquĂ©.

Hafiz Saeed, un des hommes les plus recherchés par New Delhi, a été récemment remis en liberté par la justice pakistanaise après presque un an passé en résidence surveillée.

En 2012, les Etats-Unis ont offert une récompense de 10 millions de dollars pour toute information conduisant à son arrestation ou à sa condamnation.

Les attentats de Bombay ont fait 166 morts en 2008. Pendant trois jours, des commandos indiens avaient combattu pour reprendre le contrôle de différents points de la ville aux assaillants.

Le porte-parole du ministère des Affaires Ă©trangères pakistanais Mohammad Faisal a de son cĂ´tĂ© saluĂ© « la participation active » de l’ambassadeur palestinien Ă un Ă©vènement de soutien Ă son peuple, auquel des milliers de personnes ont participĂ© et durant lequel, selon lui, plus de cinquante orateurs se sont succĂ©dĂ©, dont Hafiz Saeed.

