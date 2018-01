Palestiniens: manifestations contre le clergé à l’occasion du Noël orthodoxe

Des Palestiniens ont manifestĂ© samedi Ă BethlĂ©em, en Cisjordanie occupĂ©e, pour protester contre la vente par l’Église grecque-orthodoxe de biens fonciers Ă IsraĂ«l, Ă l’occasion du NoĂ«l orthodoxe que les chrĂ©tiens de tradition orientale fĂŞtent dimanche.

Les municipalitĂ©s de BethlĂ©em et celles voisines de Beit Sahour et Beit Jala, toutes en Cisjordanie, territoire palestinien occupĂ© par l’armĂ©e israĂ©lienne depuis 50 ans, ont appelĂ© au boycott des cĂ©lĂ©brations de NoĂ«l.

Le Patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem a souvent été accusé par les Palestiniens de vendre ou louer ses biens fonciers à Israël.

Les manifestants ont tentĂ© samedi de bloquer le convoi du Patriarche grec-orthodoxe, ThĂ©ophile III de JĂ©rusalem, qui se rendait Ă l’Ă©glise de la NativitĂ© Ă l’occasion des cĂ©lĂ©brations de NoĂ«l.

Des affrontements ont opposĂ© manifestants et forces de sĂ©curitĂ© palestiniennes mais le patriarche a pu rejoindre en toute sĂ©curitĂ© l’Ă©glise de la NativitĂ©, construite Ă l’endroit oĂą le Christ est nĂ© selon la tradition biblique, pour la traditionnelle veillĂ©e de NoĂ«l.

Le prĂ©sident palestinien Mahmoud Abbas doit assister Ă la messe de minuit cĂ©lĂ©brĂ©e samedi soir par le patriarche, a indiquĂ© son bureau Ă l’AFP.

Les municipalités ont appelé au boycott par les fidèles des célébrations pour protester contre la vente controversée de biens fonciers de l’Église grecque-orthodoxe à des groupes oeuvrant à la colonisation israélienne à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville sainte occupée et annexée par Israël.

Le patriarche a Ă©tĂ© accueilli dans l’Ă©glise par des responsables palestiniens, notamment le gouverneur de BethlĂ©em Jibrine Bakri, a indiquĂ© l’agence officielle WAFA.

– ‘La pratique continue’ –

Le maire de la ville chrĂ©tienne de Beit Jala, a rĂ©clamĂ© la mise Ă l’Ă©cart du patriarche.

« Notre action aujourd’hui vise Ă protester contre le patriarche en raison de la vente de terres de (l’Eglise) orthodoxe », a prĂ©cisĂ© le maire Nicola Khamis Ă l’AFP.

En 2004, trois entreprises liĂ©es Ă l’association juive israĂ©lienne Ateret Cohanim, oeuvrant pour la colonisation juive de JĂ©rusalem-Est, ont acquis dans le cadre d’un bail emphytĂ©otique trois bâtiments de l’Eglise grecque-orthodoxe dont l’hĂ´tel Petra et l’Imperial Hotel ainsi qu’un immeuble rĂ©sidentiel dans la Vieille ville de JĂ©rusalem dans le secteur de la Porte de Jaffa.

Ces acquisitions avaient provoquĂ© la colère parmi les Palestiniens, qui considèrent JĂ©rusalem-Est comme la capitale de l’Etat auquel ils aspirent, et entraĂ®nĂ© la destitution en 2005 du patriarche IrĂ©nĂ©os Ier, prĂ©dĂ©cesseur de ThĂ©ophile III.

Mais selon M. Khamis, la pratique continue.

« ThĂ©ophile III a ignorĂ© toutes (nos) demandes et continuĂ© Ă vendre cette terre en dĂ©pit de l’opposition de la majoritĂ© (des chrĂ©tiens) », a-t-il dit.

En aoĂ»t, le patriarche avait lui-mĂŞme dĂ©noncĂ© une dĂ©cision de la justice israĂ©lienne donnant le droit Ă Ateret Cohanim d’acquĂ©rir les biens appartenant Ă l’Église.

Il avait assurĂ© que l’Église ferait appel devant la Cour suprĂŞme israĂ©lienne de ce jugement qu’elle considère « partial » et « politique ».

L’Église avait engagĂ© des poursuites contre Ateret Cohanim, affirmant que ces acquisitions avaient Ă©tĂ© conclues illĂ©galement et sans son autorisation. La bataille en justice a durĂ© plusieurs annĂ©es et le jugement rendu en aoĂ»t Ă©tait le dernier rebondissement de longs dĂ©mĂŞlĂ©s politico-religieux et financiers qu’a connus le Patriarcat grec-orthodoxe de JĂ©rusalem.

L’Église grecque orthodoxe compte près de 200 millions de membres à travers le monde. Ses fidèles en Israël et dans les Territoires palestiniens sont estimés à quelque 90.000 et elle constitue la principale communauté chrétienne en Terre sainte.