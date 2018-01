Panique et interrogations à Hawaï après une fausse alerte au missile

La panique s’est emparĂ©e samedi des habitants de HawaĂŻ après l’envoi d’une alerte pour les prĂ©venir de l’arrivĂ©e imminente d’un missile balistique, qui s’est rĂ©vĂ©lĂ©e ĂŞtre une erreur, rĂ©vĂ©lant une faille dans la procĂ©dure, ont reconnu les autoritĂ©s.

Peu après 08H00 locales (18H00 GMT), plusieurs personnes, notamment l’Ă©lue dĂ©mocrate Ă la Chambre des reprĂ©sentants Tulsi Gabbard, ont annoncĂ© -photo Ă l’appui- sur les rĂ©seaux sociaux avoir reçu une alerte sur leur tĂ©lĂ©phone, via le système Amber Alert qui dĂ©pend du ministère amĂ©ricain de la Justice.

« MENACE DE MISSILE BALISTIQUE SUR HAWAI. METTEZ-VOUS IMMEDIATEMENT A L’ABRI. CE N’EST PAS UN EXERCICE », ont vu apparaĂ®tre, sur leur smartphone, les habitants de l’archipel.

Mais le gouverneur de HawaĂŻ David Ige et l’agence locale de gestion des Ă©vĂ©nements d’urgence (EMA) ont chacun assurĂ©, dans les minutes suivantes, que cet Etat amĂ©ricain situĂ© dans l’ocĂ©an Pacifique n’Ă©tait pas menacĂ© par un missile balistique.

Le porte-parole du centre de commandement militaire amĂ©ricain pour la zone pacifique a Ă©galement affirmĂ© que le centre n’avait « dĂ©tectĂ© aucune menace de missile balistique sur Hawaï ».

Toutefois, il a fallu près de 40 minutes pour qu’un message annulant l’alerte soit diffusĂ©, ce qui a contribuĂ© Ă semer la panique dans l’archipel.

Cette fausse alerte intervient dans un contexte gĂ©opolitique très tendu marquĂ© par les menaces d’attaque nuclĂ©aire du rĂ©gime nord-corĂ©en contre des intĂ©rĂŞts amĂ©ricains.

DĂ©couvrir l’alerte sur son portable « a Ă©tĂ© le pire moment de ma vie », a tĂ©moignĂ© par mail auprès de l’AFP une rĂ©sidente de HawaĂŻ, Alison Teal.

« J’ai couru auprès de ma famille et averti tout le monde sur la plage qu’il fallait fuir. Mon ami a jetĂ© son cafĂ© et s’est prĂ©cipitĂ© dans la maison ». « On m’a racontĂ© rĂ©cemment que si un missile Ă©tait tirĂ© depuis la CorĂ©e du nord, on avait 20 minutes avant l’impact », a-t-elle expliquĂ©.

Elle a appris qu’il s’agissait d’une erreur au bout de près d’une heure, « une Ă©ternité », selon elle.

En vacances sur l’Ă®le de Maui, oĂą se trouve Honolulu, Lauren McGowan a racontĂ© Ă l’AFP que le personnel de son hĂ´tel, le Montage Kapalua Bay, lui avait demandĂ© de se rĂ©fugier dans la cafĂ©tĂ©ria des employĂ©s, au sous-sol.

Personne n’a paniquĂ©, se souvient-elle, « c’Ă©tait plutĂ´t de la confusion ».

Des tĂ©moins ont indiquĂ© que les messages d’alerte avaient Ă©tĂ© diffusĂ©s Ă la tĂ©lĂ©vision et Ă la radio.

La station Hawaii News Now a diffusĂ© des images montrant des Ă©tudiants de l’universitĂ© d’HawaĂŻ Ă Manoa, un quartier d’Honolulu, en train de courir pour aller se mettre Ă l’abri.

Un prĂ©sentateur mĂ©tĂ©o de Nashville, Jim Jaggers, a tweetĂ© une photo de sa famille qui s’Ă©tait rĂ©fugiĂ©e dans un placard après l’alerte.

– Un système dĂ©jĂ critiquĂ© –

Lors d’un point de presse, le gouverneur David Ige a indiquĂ© que l’incident s’Ă©tait produit lors de la relève d’une Ă©quipe de l’EMA. Alors que les employĂ©s s’installaient et suivaient la procĂ©dure habituelle pour vĂ©rifier que le système Ă©tait opĂ©rationnel « quelqu’un a appuyĂ© sur le mauvais bouton ».

« Il n’y a rien de plus important que de professionnaliser et de mettre des garde-fous Ă ce système » d’alertes Amber, a-t-il ajoutĂ©.

La Commission fĂ©dĂ©rale en charge des communications, responsable des règles et procĂ©dures pour le système d’alerte, a annoncĂ© qu’elle lançait « une enquĂŞte » pour Ă©tablir prĂ©cisĂ©ment pourquoi le système a dysfonctionnĂ©.

Utilisé régulièrement aux Etats-Unis pour des alertes enlèvement, le système Amber est souvent critiqué pour son manque de fiabilité.

Le responsable de l’EMA d’HawaĂŻ, Vern Miyagi, a prĂ©sentĂ© ses excuses, tout comme le gouverneur. Il s’est refusĂ© Ă dire si l’agent coupable d’avoir envoyĂ© la fausse alerte allait ĂŞtre sanctionnĂ©. « Cet homme se sent mal », a-t-il dit. « Il n’a pas fait ça intentionellement. »

Le gouverneur a dĂ©jĂ annoncĂ© que l’activation du système nĂ©cessiterait dĂ©sormais la prĂ©sence de deux personnes, et plus une seule comme avant le fiasco.

La CorĂ©e du Nord a procĂ©dĂ© ces derniers mois Ă plusieurs lancements de missiles et, en septembre, Ă un sixième test nuclĂ©aire, le plus puissant Ă ce jour. Elle a affirmĂ© ĂŞtre en mesure d’atteindre le territoire continental amĂ©ricain.

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump s’est engagĂ© depuis son arrivĂ©e au pouvoir dans une belliqueuse joute verbale avec le leader nord-corĂ©en.

Pour autant, le climat semble s’ĂŞtre adouci depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, avec la reprise des contacts officiels entre les deux CorĂ©es et une main tendue de Washington.

M. Trump s’est ainsi dit mercredi ouvert Ă des pourparlers directs avec la CorĂ©e du Nord.