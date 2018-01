Panmunjom, rendez-vous des soldats et négociateurs coréens

Parmi une rangée de cabanes bleues à la dernière frontière de la Guerre froide, entre Corée du Sud et Corée du Nord, des soldats des deux camps se sont font face.

Panmunjom, le village de la Zone dĂ©militarisĂ©e (DMZ) oĂą discutent mardi des reprĂ©sentants des deux voisins, est le point de contact traditionnel Ă leur frontière commune. Mais c’est aussi la matĂ©rialisation physique des effets durables de la guerre de CorĂ©e (1950-53).

Des millions de CorĂ©ens sont morts durant le conflit. Celui-ci s’est achevĂ© par un armistice signĂ© Ă Panmunjom, et non par un traitĂ© de paix, et les deux CorĂ©es sont toujours techniquement en guerre.

Contrairement Ă ce que son nom pourrait laisser penser, la DMZ est l’une des frontières les plus militarisĂ©es au monde. Elle est hĂ©rissĂ©e de miradors et parsemĂ©e de champs de mines.

Panmunjom est le seul endroit de la DMZ où les deux parties se font face. La frontière y est matérialisée simplement par une démarcation en béton.

Nombre d’incidents dramatiques s’y sont produits. En novembre, un soldat nord-corĂ©en s’est prĂ©cipitĂ© au Sud sous les balles de ses camarades, une dĂ©fection aussi spectaculaire que rarissime.

Ce n’Ă©tait pas la première dĂ©fection Ă Panmunjom, la plus notable Ă©tant survenue en 1984 lorsqu’un Ă©tudiant russe venu de Moscou avait franchi la frontière au pas de course, provoquant une fusillade qui avait durĂ© 30 minutes et fait quatre morts. Lui-mĂŞme Ă©tait sorti indemne de l’incident.

Une autre fusillade avait Ă©clatĂ© en 1967 lorsqu’un journaliste vĂ©tĂ©ran de l’agence officielle nord-corĂ©enne KCNA avait fait dĂ©fection alors qu’il couvrait des pourparlers militaires.

– ‘Endroit le plus effrayant du monde’ –

En 1976, des soldats nord-coréens avaient tué à coups de hache deux soldats américains qui taillaient un arbre avoisinant, faisant craindre un conflit généralisé.

Les prĂ©sidents amĂ©ricains se sont souvent rendus dans la DMZ – « l’un des endroits les plus effrayants au monde » selon les termes de Bill Clinton. Une visite des lieux est toujours interprĂ©tĂ©e comme un symbole de l’engagement amĂ©ricain Ă dĂ©fendre SĂ©oul.

Mais le mauvais temps avait conduit le président actuel Donald Trump à renoncer à une visite surprise de la DMZ alors même que la Maison Blanche avait qualifié ces voyages de « clichés ».

Le dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong-Un avait effectuĂ© en 2012 une visite rarissime dans la DMZ, la presse officielle publiant des photos le montrant en train de fixer le Sud Ă l’aide de jumelles dans un contexte de tensions accrues.

Au fil des annĂ©es, Panmunjom s’est muĂ© en attraction touristique majeure pour les Ă©trangers qui visitent la CorĂ©e du Sud.

Les touristes sont priés de ne rien faire qui pourrait irriter les soldats nord-coréens avant de commencer à photographier la frontière.

« C’est très pĂ©nible de voir un pays aussi divisé », dit Julia Ahn, une Ă©tudiante de 24 ans originaire de New York. « Ce sont des informations utiles mais c’est très dur Ă avaler ».

Les pourparlers de mardi, les premiers depuis dĂ©cembre 2015, se tiennent Ă la Maison de la paix, du cĂ´tĂ© sud de la « zone neutre ». Le Nord dispose aussi de son cĂ´tĂ© d’un lieu pour accueillir les discussions, Tongilgak.