Pargassoro KonÃ© consacrÃ© meilleur journaliste de CÃ´te d’Ivoire

Pargassoro KonĂ©, journaliste Ă la Radiodiffusion tĂ©lĂ©vision ivoirienne (RTI 2–TĂ©lĂ©vision publique) a Ă©tĂ© consacrĂ© dans la nuit de vendredi Ă samedi meilleur journaliste de CĂ´te d’Ivoire Ă la 19 ème Ă©dition de la Nuit de la communication dĂ©nommĂ©e «Ebony ».Le Super Ebony a raflĂ© Ă©galement  le prix du meilleur reportage et celui de l’Ebony TĂ©lĂ©, empochant les clĂ©s d’un vĂ©hicule, d’un terrain viabilisĂ© et  plusieurs autres lots.

En radio, Carlos KouandĂ©  de Radio Yopougon remporte l’Ebony Radio et la meilleure enquĂŞte.

Quant à   Elysée Yao de  Soir Info, elle se hisse à la tête de la presse écrite en plus de son prix du meilleur reportage.

Selon le prĂ©sident du Jury, Eugène DiĂ© Kakou, par ailleurs ancien PrĂ©sident du Conseil national de la Presse (CNP, organe officiel de rĂ©gulation de la presse Ă©crite) , « le niveau progresse d’annĂ©e en annĂ©e ».

Le ministre de la communication, de l’Ă©conomie numĂ©rique et de la poste par ailleurs porte-parole parole du gouvernement ivoirien, Bruno NabagnĂ© KonĂ©  qui reprĂ©sentait le parrain de cette Ă©dition ,le chef du gouvernement ivoirien , Amadou Gon Coulibaly, a invitĂ© les journalistes Ă plus de professionnalisme face  à la montĂ©e en puissance de l’information via l’internet.

«  Avec l’internet, l’information est donnĂ©e en temps  rĂ©el … cela Ă des rĂ©percussions sur l’Ă©conomie des mĂ©dias », a dĂ©peint le ministre qui a citĂ©  entre autres la chute des ventes et des recettes publicitaires.

Poursuivant, Bruno KonĂ© a soulignĂ© qu’il « revient aux vrais professionnels,  de faire de plus en plus mieux que les autres ».

 Prix sectoriels

-Meilleure journaliste d’agence de presse : Mariam Coulialy Sonia (Agence ivoirienne de presse –AIP)

-Prix Agro  industrie : Joseph  Attoungré (LG Infos)

-Production Ă©conomie : Arsène Yapi (Le Journal de l’Ă©conomie)

-Lutte contre le travail des enfants: Bledson Mathieu  (Fraternité Matin)

-Lutte contre l’immigration clandestine : Yacouba SangarĂ© (Le Patriote)

-Meilleur journaliste sportif (Katty Touré-RTI 1)

-Prix spĂ©cial transport :  Ange N’guessan  Kouadio (Radio CĂ´te d’Ivoire)

-Meilleur journaliste culturel : Michel Digré (RTI 1)

-Prix de la promotion des droits de l’homme: Delphine Gbla (RTI 1)

-Meilleure prĂ©sentatrice du Journal tĂ©lĂ©visĂ©: Marie Laure N’goran (RTI1 )

-Meilleure enquête: Carlos Kouandé (Radio Yopougon)

-Meilleur reportage : Elysée Yao (Soir Info)

-Meilleur reportage : Koné Pargassoro ( RTI 1)