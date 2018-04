Paris dÃ©nonce l' »instrumentalisation dont la France fait l’objet » en Centrafrique

La France a dĂ©noncĂ© lundi dans un communiquĂ© l' »instrumentalisation » dont elle fait l’objet en Centrafrique, tandis que des groupes armĂ©s du quartier musulman de Bangui, théâtre de violences depuis dĂ©but avril, se sont rĂ©clamĂ©s du soutien de Paris.

« L’ambassade de France dĂ©nonce les tentatives d’instrumentalisation dont la France fait l’objet depuis une semaine », indique un communiquĂ© de l’ambassade lundi soir, qui souligne que celles-ci « visent Ă prĂ©senter (la France) comme un soutien de groupes armĂ©s ».

Une milice armĂ©e du quartier musulman de Bangui, le PK5, a distribuĂ© des tracts la semaine passĂ©e dans le quartier, indiquant avoir « le soutien de la France ».

Des violences meurtrières ont secouĂ© le quartier après le dĂ©but le 8 avril d’une opĂ©ration militaire des Casques bleus et des forces armĂ©es centrafricaines contre les groupes armĂ©s du quartier.

Mardi 10, des combats ont opposĂ© les militaires aux milices, faisant au moins 25 morts, dont un Casque bleu, et plus d’une centaine de blessĂ©s.

Selon diffĂ©rents rapports internes de la Mission de l’ONU en Centrafrique (Minusca) consultĂ©s par l’AFP, les termes d' »hommes armĂ©s » et de « civils » ont Ă©tĂ© tous deux utilisĂ©s pour qualifier ces morts, sans qu’il soit possible lundi de dĂ©terminer si les 24 morts Ă©taient des civils ou des combattants.

Depuis, des drapeaux français ont Ă©tĂ© Ă©rigĂ©s dans le quartier PK5, en plus des tracts distribuĂ©s, selon l’AFP.

« La prĂ©sence de drapeaux français (…) relève d’une grossière manipulation visant Ă faire croire Ă une divergence entre les objectifs de la France et ceux des autoritĂ©s centrafricaines et de la Minusca », dit le communiquĂ©, qui estime que ces drapeaux contribuent « Ă entretenir un climat de confusion sur le rĂ´le de la France en Centrafrique ».

La France, qui est intervenue militairement entre 2014 et 2016 en RCA dans le cadre de l’opĂ©ration Sangaris, indique lundi qu’elle « se tient aux cĂ´tĂ©s de tous les Centrafricains » et « place rĂ©solument sa confiance dans les capacitĂ©s des Nations Unies et des autoritĂ©s centrafricaines Ă rĂ©tablir l’ordre ».

La Minusca et la mission française Sangaris sont souvent mises dos Ă dos en Centrafrique, la population critiquant ouvertement la mission de l’ONU pour son incapacitĂ© Ă faire face aux violences incessantes. Certains habitants appellent en parallèle Ă un retour de la France en RCA.

Depuis 2013, la Centrafrique est en proie Ă des conflits. Le renversement du prĂ©sident François BozizĂ© par l’ex-rĂ©bellion de la SĂ©lĂ©ka avait entraĂ®nĂ© une contre-offensive des milices d' »autodĂ©fense » antibalaka, plongeant le pays dans le chaos.

Les groupes armĂ©s et des milices s’affrontent aujourd’hui pour le contrĂ´le des ressources et de l’influence dans ce pays de 4,5 millions d’habitants classĂ© parmi les plus pauvres au monde.