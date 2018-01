Paris et Rome affichent leur entente et préparent un traité bilatéral

Paris et Rome ont affichĂ© jeudi leur proximitĂ© sur les grands dossiers, comme ceux des migrants et de l’Europe, une entente qu’ils veulent sceller par un traitĂ© comparable Ă celui entre la France et l’Allemagne.

« Le couple franco-allemand n’est pas exclusif. Notre lien avec l’Italie a une nature spĂ©cifique », a dĂ©clarĂ© le prĂ©sident français Emmanuel Macron Ă l’issue d’un entretien avec le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni Ă Rome.

Les deux dirigeants ont confirmĂ© qu’ils travaillaient Ă l’Ă©laboration d’un traitĂ©, dit « du Quirinal » (nom du siège de la prĂ©sidence italienne), qui pourrait ĂŞtre concrĂ©tisĂ© lors du prochain sommet franco-italien.

Il s’agit de donner « un cadre plus stable et plus ambitieux » Ă la coopĂ©ration franco-italienne, a rĂ©sumĂ© M. Gentiloni.

« L’objectif du traitĂ© du Quirinal est de donner une forme politique nouvelle Ă notre relation avec l’Italie comme nous l’avons fait avec l’Allemagne », a renchĂ©ri M. Macron.

Il faisait rĂ©fĂ©rence au traitĂ© franco-allemand de l’ElysĂ©e, dont Paris et Berlin s’apprĂŞtent Ă cĂ©lĂ©brer le 55e anniversaire le 22 janvier.

Le traitĂ© franco-italien « ne sera pas concurrent, mais complĂ©mentaire », a assurĂ© le prĂ©sident français, parfois critiquĂ© par l’opposition Ă Paris pour sa trop forte proximitĂ© avec la chancelière allemande Angela Merkel.

Il rendra « service Ă l’Union europĂ©enne », a affirmĂ© M. Gentiloni, qui soutient les initiatives lancĂ©es par M. Macron pour « refonder » l’Europe, notamment en renforçant la zone euro.

En rĂ©ponse, le prĂ©sident français a dĂ©clarĂ© que l’Europe avait « beaucoup de chance » d’avoir M. Gentiloni Ă la tĂŞte de l’Italie.

« Je souhaite que nous puissions continuer le travail important et ambitieux que nous avons commencé », a-t-il ajouté.

Cet Ă©loge du chef du gouvernement de centre-gauche, au pouvoir depuis dĂ©cembre 2016, a Ă©tĂ© aussitĂ´t abondamment commentĂ© par les mĂ©dias italiens alors que la campagne bat son plein pour les lĂ©gislatives du 4 mars qui s’annoncent très indĂ©cises.

– « Confusion » –

ArrivĂ© mercredi Ă Rome en provenance de PĂ©kin pour un mini-sommet des pays du sud de l’UE, M. Macron a aussi rencontrĂ© son homologue italien Sergio Mattarella, avant de visiter la « Domus Aurea », l’antique demeure de l’empereur NĂ©ron.

MM. Macron et Gentiloni ont Ă©galement affirmĂ© leurs convergences de vue sur la nĂ©cessitĂ© de rĂ©former la politique migratoire de l’UE. Ils rĂ©clament notamment de changer « la règle de Dublin », en vertu de laquelle les demandeurs d’asile doivent dĂ©poser leur dossier dans le premier pays europĂ©en oĂą ils arrivent, c’est-Ă -dire essentiellement l’Italie, la Grèce ou l’Espagne pour ceux traversant la MĂ©diterranĂ©e.

« Le sujet des migrations n’est pas derrière nous », a prĂ©venu le prĂ©sident français. Pour y faire face, « il faut avoir de la dĂ©termination, de l’efficacitĂ© et de l’humanitĂ©. L’humanitĂ© sans l’efficacitĂ©, ce sont de belles paroles. L’efficacitĂ© sans l’humanitĂ©, c’est de l’injustice ».

M. Macron rĂ©pondait ainsi aux critiques, notamment d’intellectuels, qui dĂ©noncent un traitement « inhumain » des migrants en France.

« Il y a beaucoup de confusion chez les intellectuels », a-t-il jugĂ©, en estimant qu’il fallait « se garder des faux bons sentiments » sur ce dossier.

Il a parallèlement rendu hommage au « très grand travail » accompli en 2017 par l’Italie pour « rĂ©ussir Ă stabiliser une situation extrĂŞmement critique ».

L’an dernier a en effet marquĂ© un tournant pour la pĂ©ninsule, oĂą les arrivĂ©es de migrants ont chutĂ© Ă 119.000, soit 35% de moins qu’en 2016, en raison notamment d’accords controversĂ©s en Libye.

Ces derniers ont Ă©tĂ© conclus avec les autoritĂ©s libyennes mais aussi avec des milices. Ils ont Ă©tĂ© critiquĂ©s par les organisations de dĂ©fense des droits de l’homme, compte tenu de la situation cauchemardesque des migrants en Libye, oĂą certains sont rĂ©duits en esclavage et beaucoup subissent violences et extorsions.