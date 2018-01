Parquet militaire et nouvel an au menu de la presse en ligne burkinabè

Les mĂ©dias burkinabè, notamment ceux en ligne, commentent ce samedi l’actualitĂ© nationale marquĂ©e par le nouvel an et toutes ses implications, sans oublier les explications du parquet militaire, Ă propos de l’incarcĂ©ration de l’ex-ministre Auguste Denise Barry.Lefaso.net renseigne que dans l’affaire Auguste Denise Barry, «le parquet militaire sort de son silence», avant de publier l’intĂ©gralitĂ© du communiquĂ© du parquet militaire en date du 5 janvier 2018.

Selon le journal en ligne, le Procureur militaire a confirmĂ©, hier vendredi dans sa note, que l’interpellation du Colonel Auguste Denise Barry est liĂ©e aux «faits de prĂ©somption d’atteinte Ă la suretĂ© de l’Etat».

«Inculpation du colonel Barry: le Parquet militaire s’explique», affiche pour sa part, Fasozine.com, un autre site d’information rappelant que «le colonel Auguste Denise Barry, ministre en charge de la SĂ©curitĂ© de Blaise CompaorĂ© et de la Transition, est inculpĂ© pour complot, incitation Ă la commission d’acte contraire Ă la discipline et au devoir, selon le communiquĂ© du Parquet militaire».

Burkina24.com abonde dans le mĂŞme sens lorsqu’il titre: «Burkina: Auguste Denise Barry inculpĂ© pour +complot+».

Sous un autre registre Fasozine.com fait observer qu’Ă l’occasion du nouvel an, le corps diplomatique a prĂ©sentĂ©, hier vendredi, ses vĹ“ux au prĂ©sident du Faso, Roch Marc Christian KaborĂ©.

Le journal en ligne reprend en guise de titre, ces propos du reprĂ©sentant du corps diplomatique Ă l’endroit du chef de l’Etat : «vous pourrez toujours compter sur les amis et les partenaires du Burkina»

De son cĂ´tĂ©, Lefaso.net informe que l’AssemblĂ©e nationale a organisĂ©, la veille, une cĂ©rĂ©monie de prĂ©sentation des vĹ“ux du personnel administratif et des dĂ©putĂ©s au PrĂ©sident de l’institution. Et d’ajouter que ce fut l’occasion de faire le bilan de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e et les perspectives pour 2018.

«Ainsi, rĂ©pondant aux dolĂ©ances de ses collaborateurs, Alassane Bala SakandĂ© a annoncĂ© une sĂ©rie de rĂ©formes qui permettront d’amĂ©liorer la gouvernance au niveau du parlement burkinabè», Ă©crit le confrère.

A l’en croire, dĂ©sormais, Ă l’AssemblĂ©e nationale, «il n’y aura plus de privilĂ©giĂ©s» car, «il n’y a pas deux catĂ©gories de travailleurs», ni «deux catĂ©gories de dĂ©putĂ©s».

Le prĂ©sident SakandĂ©, relate Lefaso.net, promet de tendre vers la perfection dans sa gouvernance et appelle l’ensemble du personnel Ă l’accompagner.