Partenariat de paiement numérique entre Ecobank et MFS Africa

Ecobank, la banque panafricaine, a conclu un partenariat avec MFS Africa, le plus grand hub de paiement mobile d’Afrique subsaharienne, permettant à ses clients d’effectuer des transactions avec plus de 170 millions d’utilisateurs de mobile money en Afrique, ont annoncé mercredi les dirigeants de ce groupe bancaire.« Le service propose à la fois des transferts nationaux et transfrontaliers (au sein du continent) en s’appuyant sur Rapidtransfer, un produit de transfert de fonds instantané exclusif d’Ecobank », ajoutent les responsables d’Ecobank.

Selon eux, conformément à la stratégie numérique de la banque, l’intégration de ses produits avec le Hub MFS Africa constitue la première grande initiative d’interopérabilité sur le continent entre client ayant un compte bancaire et client mobile money.

Cela apporte une plus grande valeur aux clients mobile money qui peuvent désormais envoyer de l’argent directement depuis leur mobile vers n’importe quel compte bancaire Ecobank sans entraves ni complication. Inversement, les clients Ecobank peuvent faire de même.

« Le partenariat entre Ecobank et MFS Africa représente une étape importante dans la construction de liens panafricains entre les services de mobile money et les services bancaires traditionnels », a laissé entendre Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe Ecobank.

Il poursuit, estimant qu’en général, les banques et autres prestataires de services financiers qui cherchent à s’intégrer aux systèmes de portefeuille mobile sont confinés aux marchés intérieurs et n’ont pratiquement aucune interopérabilité entre les réseaux d’un même pays, encore moins au-delà des frontières. Ce qui réduit sévèrement leur utilité, leur efficacité et l’expérience client.

Aux yeux de M. Ayeyemi, la collaboration entre le groupe bancaire Ecobank et MFS Africa élimine cet obstacle et accélère l’écosystème, favorisant l’inclusion financière et en offrant un plus grand éventail d’options aux Africains.

S’exprimant sur le partenariat, Dare Okoudjou, fondateur et PDG de MFS Africa, estime que le paysage de l’inclusion financière en Afrique offre des opportunités d’innovation et de collaboration entre les banques, les autres institutions financières, les opérateurs de mobile money et les fintech.