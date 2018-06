Partenariat et assainissement en vedette dans les journaux béninois

Le partenariat entre l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) avec l’Association des élus français d’origine béninoise (EFOB) fait, ce mercredi, la une des journaux béninois qui s’intéressent également aux problèmes d’assainissement de Cotonou, la capitale.‘’Partenariat Efob-Ancb : La diaspora accompagne le développement », titre Le Matinal avant d’écrire : « les deux entités se sont engagées à apporter leur contribution au développement local. Cela à travers la signature de convention de partenariat qui a eu lieu sous la présidence du chef de l’Etat, Patrice Talon ». La Priorité arbore cette manchette : ‘’Coopération Nord-Sud pour le développement du Bénin par la base : Talon, parrain du mariage ANCB-EFOB ».

La Nation, sous le titre ‘’Signature de convention de partenariat entre l’Ancb et l’Efob : Elus français d’origine béninoise, partenaires au développement », note que « l’appel du Chef de l’Etat aux compétences de la diaspora béninoise de se mettre au service du développement a reçu un écho favorable auprès des élus français d’origine béninoise. Leur association a signé, hier mardi 26 juin à Cotonou une convention de partenariat avec l’ANCB. »

Fraternité, pour sa part, affiche à sa une cette déclaration du Président de la République à l’occasion de la cérémonie de signature de cet accord : «Je suis contre le concept de béninoiserie, nous sommes des hommes de qualité ». A en croire le quotidien, Patrice Talon veut restaurer l’image du Béninois. C’est pourquoi, La Priorité dans la même dynamique, titre : ‘’Talon appelle à l’abolition de la béninoiserie » pour un Bénin uni, prospère et révélé.

Sur un autre plan, L’Evènement Précis affiche : ‘’Pour non assainissement de la ville, abus de fonction et complicité esthétique : La justice sanctionne des responsables de la Mairie de Cotonou ». Il y a eu hier une procédure inédite au tribunal de première instance de Cotonou, rappelle le journal qui souligne que « Des responsables de la Mairie poursuivis sous mandat de dépôt, ont été présentés en comparution immédiate. Il s’agit du directeur des services techniques, du directeur de Cabinet du Maire de la ville et du secrétaire de la personne responsable des marchés publics à la Mairie. »

«Après leur audition, souligne le journal, ils ont été relaxés purement et simplement pour l’infraction d’abus de fonction, mais ils ont été condamnés pour le chef d’accusation de complicité de pollution de l’environnement à une amende de 200.000Fcfa chacun et ont été enjoints de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’assainissement de la ville avant le 15 Juillet 2018. »

Sur le même sujet, Le Potentiel titre : ‘’Plusieurs agents de la mairie ont été écoutés, puis relaxés par le juge » là où Le Télégramme affiche : ‘’4 responsables condamnés chacun à 200.000 Fcfa d’amende ».