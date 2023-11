Partenariat : les échanges entre le Cameroun et le Québec se chiffrent à 4 936 000 000 FCFA l’an

L’information est donnée par le ministère camerounais des PME.

Dans le cadre de la coopération bilatérale avec le Canada et plus particulièrement l’État de Québec, le Ministre des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat a reçu en audience le 3 novembre 2023, à son cabinet Martine BIRON, Ministre québécoise des Relations Internationales et de la Francophonie. Elle était accompagnée pour la circonstance du Délégué général du Québec à Dakar S.E. Iya TOURE.

Au cours de cette audience, l’accent a également été mis sur les questions de formation et de renforcement de capacités à travers des programmes destinés aux PME camerounaises ; de compétences spécifiques requises pour réussir sur les marchés internationaux ; d’accès aux marchés en vue d’échanger sur les défis et les opportunités liés à l’exportation des produits des PME camerounaises vers le Québec et vice versa ; et enfin sur les mesures de facilitation des échanges commerciaux, les barrières tarifaires et non tarifaires, la certification des produits, etc.