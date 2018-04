Parti unifiÃ©: le prÃ©sident du SÃ©nat ivoirien appelle les parties de la coalition au pouvoir Ã  â€˜’poser avec courage le pas final »

Le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a appelé jeudi les partis membres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, la coalition au pouvoir, à ‘’poser avec courage le pas final » en vue de la création d’un parti unifié, à l’occasion de la rentrée solennelle du Sénat, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.‘’Je voudrais inviter tous les partis politiques membres du Rhdp à poser avec courage et dans un esprit de fraternité le pas final, le pas salvateur pour notre pays et l’avenir des générations futures », a déclaré M. Ahoussou.

Selon M. Ahoussou, le Rhdp est ‘’un véhicule approprié pour aller vers un changement qualitatif afin de relever le défi le plus important qui se profile à l’horizon à savoir la consolidation de la paix, la paix, seconde religion de la Côte d’Ivoire ».

‘’C’est grâce à l’appel du Rhdp (qui a soutenu la candidature de M. Alassane Ouattara face à l’ex-président Laurent Gbagbo en 2010) que nous pouvons construit des universités, des routes, des autoroutes, des usines, des entreprises, des châteaux d’eau, des écoles, des hôpitaux », a-t-il soutenu.

Il a salué cette ‘’dynamique enclenchée » par les leaders des partis membres du Rhdp qui permet à cette coalition née en 2005 et qui a permis à l’organisation politique de ‘’gagner toutes les élections et de gouverner ensemble paisiblement la Côte d’Ivoire ».

‘’Je voudrais saluer la grande vision du président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié ainsi que Mabri Toikeusse (Udpci), Anzoumana Moutayé du Mfa, Soro Brahima de l’Upci, Séka Séka du Pit qui ont décidé de renforcer les bases de cette alliance politique », a-t-il ajouté.

Le tout premier président du Sénat, Jeannot Kouadio Ahoussou, s’est en outre félicité que ‘’les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont posé (mardi) le pas d’une Å“uvre qui conduira  certainement (la coalition) vers la renaissance de la Côte d’Ivoire ».

Les relations entre le Rassemblement des républicains  (Rdr, pouvoir) et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire  (Pdci, un grand allié du pouvoir) était agitées sur la question du parti unifié. A l’issue d’un tête-à -tête entre M. Ouattara et le leader du Pdci, l’ex-président Henri Konan Bédié, ‘’le principe a été acquis ».