Partie de campagne en SuÃ¨de pour le Conseil de sÃ©curitÃ© dÃ©chirÃ© par la Syrie

Le Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations unies s’est installĂ© samedi, le temps d’un week-end, dans la campagne suĂ©doise, une première qui intervient dans un contexte exĂ©crable entre Occidentaux et Russes sur fond de conflit syrien.

Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, Antonio Guterres, est arrivĂ© en fin de matinĂ©e pour participer Ă cette retraite informelle qui se tient chaque annĂ©e habituellement dans les environs de New York. Son envoyĂ© spĂ©cial pour la Syrie, Staffan de Mistura, est attendu sur place dimanche.

Les quinze membres du Conseil de sĂ©curitĂ© se rĂ©unissent Ă BackĂĄkra, la rĂ©sidence de campagne de Dag Hammarskjöld, le second secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’histoire de l’ONU, dĂ©cĂ©dĂ© en 1961 dans le crash de son avion en Afrique dans des circonstances jamais Ă©lucidĂ©es.

ErigĂ©e au coeur d’une rĂ©serve naturelle Ă deux pas de la mer Baltique, dans l’extrĂŞme sud de la Suède, la propriĂ©tĂ© organisĂ©e en quatre ailes autour d’une cour carrĂ©e a Ă©tĂ© entièrement rĂ©novĂ©e ces dernières annĂ©es.

Son aile sud sert de rĂ©sidence d’Ă©tĂ© aux acadĂ©miciens suĂ©dois qui dĂ©cernent le prix Nobel de littĂ©rature.

A des milliers de kilomètres de New York et de Damas, les membres du conseil doivent plancher sur « les moyens de renforcer et de rendre plus efficaces les missions de maintien de la paix des Nations unies », a indiquĂ© le gouvernement suĂ©dois.

La chef de la diplomatie, Margot Wallström, s’est rĂ©jouie de ce transport du conseil en Suède, pays membre non permanent mais « oĂą perdure une longue tradition de prĂ©vention et de rĂ©solution pacifiques des conflits ».

Mais elle a aussi prĂ©venu Ă son arrivĂ©e Ă BackĂĄkra samedi matin qu’il ne fallait pas nourrir trop d’espoirs que la problĂ©matique syrienne soit rĂ©glĂ©e au cours du weekend suĂ©dois.

« On peut imaginer qu’il y ait de nouvelles idĂ©es mises sur la table sur les sujets suivants: la situation humanitaire, les armes chimiques », a-t-elle dit.

Mais « pas mĂŞme les dĂ©cors magnifiques comme celui-ci ne peuvent rĂ©gler tous les problèmes. Je crois que c’est une occasion pour eux de passer un peu de temps ensemble », a ajoutĂ© la ministre.

Son adjoint Ă l’ONU, Carl Skau, a prĂ©cisĂ© qu’il s’agissait de « recrĂ©er un dialogue », « relancer une dynamique », avec « humilitĂ© et patience », une semaine après les frappes occidentales contre le rĂ©gime syrien.

« C’est important pour la crĂ©dibilitĂ© du Conseil », a dit le diplomate Ă des journalistes Ă New York.

L’objectif premier de cette « retraite » n’est pas le conflit syrien mais il devrait figurer en bonne place dans les discussions tant il a profondĂ©ment divisĂ© les membres du Conseil de sĂ©curitĂ© depuis des mois. « Nous avons besoin de nouvelles idĂ©es sur l’aspect politique pour avancer », a relevĂ© Carl Skau.

– L’accès de l’OIAC –

Les frappes menĂ©es par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni ont visĂ© le 14 avril trois sites servant, selon eux, au programme d’armement chimique du rĂ©gime de Bachar al-Assad, accusĂ© de l’attaque supposĂ©e aux gaz toxiques le 7 avril Ă Douma, alors ultime bastion rebelle près de Damas.

Le rĂ©gime Assad et son alliĂ© russe ont dĂ©menti toute responsabilitĂ© dans cette attaque qui, selon des secouristes, a fait plus de 40 morts. Mais pour les Occidentaux, le pouvoir syrien a franchi une « ligne rouge ».

Ces frappes, décidées sans résolution du Conseil de sécurité, ont attisé des tensions déjà vives avec la Russie, membre permanent avec les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Chine.

Moscou a utilisé 12 fois son veto au conseil depuis 2011.

Une mission de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) dĂ©pĂŞchĂ©e pour enquĂŞter, est pour le moment bloquĂ©e Ă Damas.

« Il serait bien de trouver les moyens de permettre Ă l’OIAC de travailler et d’avoir accès (au site) pour inspecter et dĂ©terminer les responsabilitĂ©s » de l’attaque, a soulignĂ© Mme Wallström samedi.

Certains pays non membres se montrent critiques Ă l’Ă©gard de ce voyage en Suède. Avec les conflits qu’il a sur sa table, notamment celui en Syrie, il est anormal que le Conseil parte aussi loin maintenant, dĂ©nonce un ambassadeur sous couvert d’anonymat. « Que va-t-il se passer si quelque chose de grave survient? », se demande-t-il.