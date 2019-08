Partition du Cameroun : la réponse à la crise n’est pas d’ordre militaire ou sécuritaire (France)

Telle est la position de la France au sujet de la crise politique qui paralyse les régions camerounaises du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis près de trois ans.

La solution à la crise anglophone est « politique », non pas militaire ou sécuritaire, soutient la France à contrario du gouvernement camerounais qui privilégie l’usage de la Force depuis trois ans. Ce, au grand dam des ONG et des instances internationales qui multiplient des appels en faveur d’un dialogue inclusif.

« Tous les canaux de dialogue et de réconciliation doivent être ouverts, et c’est pourquoi elle la France][ poursuit ses échanges, en toute franchise, avec les autorités camerounaises. Elle les appelle à lancer un dialogue politique inclusif, à mettre en œuvre des mesures de détente et à approfondir la décentralisation », a déclaré le Quai d’Orsay mardi, 30 juillet.

Depuis qu’elle a débuté en novembre 2016, la crise anglophone a amplifié le phénomène de déplacement déjà occasionné par la présence de Boko Haram à l’Extrême-Nord du Cameroun. 35 000 personnes anglophones ont fui vers le Nigeria tandis que l’on enregistre aussi 530 000 déplacés du fait de la crise actuelle.

Pendant ce temps d’âpres combats continuent d’opposer les forces armées camerounaises aux milices séparatistes. La population civile, prise à partie dans ces évènements, subie toutes sortes d’exaction, autant de la part des militaires que des sécessionnistes.

La crise anglophone n’est toutefois pas le seul sujet de préoccupation pour la France. Le ministère de l’Europe et d es Affaires étrangères a fait savoir mardi que le pays « suit avec attention la situation de l’ancien candidat à la présidentielle Maurice Kamto ». L’homme politique et une centaine de ses partisans ont été inculpés lors de manifestations politiques tenues en janvier et en juin 2019 pour contester l’issue de la présidentielle du 7 octobre 2018. Ils sont détenus depuis à la prison de Kondengui et jugés pour des actes relatifs à l’insurrection et à l’hostilité à la patrie. « La France est très préoccupée par son inculpation », fait savoir le Quai d’Orsay.