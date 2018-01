Pas de hausse du prix de l’essence au Nigéria rassure le ministre du Pétrole

Le Nigeria, par la voix de son ministre d’Etat des Ressources pĂ©trolières, Emmanuel Kachikwu, a dĂ©menti les informations selon lesquelles le gouvernement fĂ©dĂ©ral prĂ©voit d’augmenter le prix Ă la pompe de l’essence Ă 145 nairas (environ 0,48 dollar) par litreLe Directeur du service de presse du ministère, Idang Alibi, a indiquĂ© que le ministre des Ressources pĂ©trolières n’a jamais mentionnĂ© ni insinuĂ© le besoin ou des plans d’augmentation du prix actuel de l’essence.Â

M. Alibi a réitéré ce que Kachikwu a déclaré lors de la réunion du comité spécial mis en place pour identifier les causes immédiates et à distance de la pénurie de carburant en vue de trouver des solutions immédiates et durables.

« Le comité a participé à des délibérations au cours des derniers jours et ces discussions sont toujours en cours. Les décisions finales et les recommandations du comité seront transmises au président et au commandant en chef pour approbation », a déclaré Alibi.

Il a exhortĂ© le public et mĂŞme les parties prenantes du secteur pĂ©trolier et gazier Ă ne tenir aucun compte d’un tel rapport de hausse des prix.

Le Nigeria ressent encore les séquelles de la pénurie de pétrole qui a frappé le pays au cours des trois dernières semaines.

Bien que les pompes Ă essence Ă Abuja et Ă Lagos produisent encore de l’essence, celles des autres rĂ©gions du Nigeria sont encore sèches.

La raretĂ© du produit, selon le ministère, a Ă©tĂ© causĂ©e par la thĂ©saurisation et le dĂ©tournement, ajoutant que plus de 5400 citernes d’essence ont Ă©tĂ© dĂ©tournĂ©es du pays durant ces trois semaines.

Â