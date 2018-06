Pascal Miny nouveau directeur général de Camrail (communiqué)

Le Français Pascal Miny a été nommé directeur général de la Cameroon Railway (Camrail) au terme d’une session ordinaire du conseil d’administration de l’entreprise, annonce un communiqué du service de la communication du transporteur ferroviaire reçu jeudi à APA.Ancien patron de la Compagnie minière de l’Ogooué (Gabon), et, avant sa nomination, Knowledge Management Leader en charge des affaires ferroviaires pour la branche minière du groupe français Eramet, Pascal Miny remplace son compatriote Jean Pierre Morel, appelé à faire valoir ses droits à la retraite.

Filiale du groupe Bolloré qui en détient 77,4% du capital, Camrail est concessionnaire du chemin de fer camerounais depuis janvier 1999 dans les secteurs de l’exploitation technique et commerciale, la maintenance, l’aménagement et la gestion des infrastructures ainsi que la gestion courante.

Par ailleurs, abordant l’état d’avancement des dossiers d’indemnisation relatifs au déraillement survenu le21 octobre 2016 en gare d’Eséka (région du Centre) et qui a fait 79 morts et plus de 500 blessés, selon le bilan officiel, le conseil d’administration du transporteur affirme que «84% des dossiers de victimes décédées ont fait l’objet d’un accord définitif avec les familles, 83% des dossiers de victimes blessées sont aujourd’hui définitivement homologués et soldés, et 100% des dossiers de préjudices matériels ont été traités et réglés».

Concernant cette catastrophe, la commission d’enquête gouvernementale avait «établi la responsabilité, à titre principal, du transporteur», une conclusion vigoureusement rejetée par le transporteur devant les tribunaux locaux, Camrail contestant «certains points importants apparaissant dans les rapports des experts de la commission qui lui ont été communiqués» et proposant une expertise indépendante.