Patrice Nganang : Â« Je suis particuliÃ¨rement choquÃ© par lâ€™idÃ©e dâ€™expulsion Â»

A sa sortie de prison hier, l’écrivain d’origine camerounaise a été conduit  à l’aéroport de Nsimalen pour y prendre un vol à destination des Etats-Unis.

Patrice Nganang, écrivain d’origine camerounaise, a été expulsé du Cameroun hier mercredi 27 décembre 2017. Il a été conduit, dans l’après-midi, à l’aéroport de Yaoundé Nsimalen, sous escorte policière, pour prendre un vol en direction des Etats-Unis.

Quelques heures avant, le procureur général près le tribunal de première instance de Yaoundé ordonnait l’arrêt des poursuites contre l’écrivain. Il avait été arrêté le 6 décembre 2017 à l’aéroport de Douala, alors qu’il s’apprêtait à prendre un vol pour le Zimbabwe. L’Etat du Cameroun lui reprochait, entre autres, d’avoir proféré des menaces de mort au président de la République dans un post Facebook datant du 03 décembre 2017.

Avant sa sortie de prison, Patrice Nganang a accordé une interview au quotidien Le Jour. L’écrivain a affirmé : « Il se trouve que je serai expulsé vers les Etats-Unis. J’ai pensé à un moment qu’ils me donneraient 15 ans d’emprisonnement mais je suis particulièrement choqué par l’idée d’expulsion. Le procureur a ordonné la main levée de mandat de détention provisoire décerné le 13 décembre 2017, mais j’apprends que je ne vais pas rester. Mais de quoi ont-ils peur ? Mon nombril est dans ce pays et j’y ai passé une grande partie de mon enfance voire de mes études. C’est l’erreur la plus grave. Le combat va continuer ! ».

Expulsé « comme un terroriste »

L’avocat de Patrice Nganang, lui, s’est dit consterné par les méthodes des autorités camerounaises. « Il a été jeté dans une voiture de la police camerounaise alors que précédemment le tribunal de Yaoundé l’a remis en liberté ce matin (hier mercredi, ndlr). Il a demandé à être notifié de la mesure d’expulsion qui malheureusement n’existait pas et devant son refus d’obéir à une expulsion qui n’est pas ordonnée par voie écrite, on a fait venir des gros bras du Gso pour le mettre dans une voiture du Gso avec des policiers cagoulés et armés jusqu’aux dents. M. Nganang sort du Cameroun comme un terroriste, comme un grand bandit alors que c’est un citoyen camerounais purement et simplement. Son passeport camerounais a été confisqué sans décision de justice ainsi qu’un document consulaire appartenant à son beau-père. Ces documents sont restés entre les mains de la police camerounaise. Il a été conduit de manière forcée vers l’aéroport de Yaoundé », a déclaré Me Simh au même journal.

Â