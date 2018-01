Patrice Talon salue la crÃ©ation d’une la police rÃ©publicaine

Le chef de l’État BĂ©ninois Patrice Talon a saluĂ© le vote par l’AssemblĂ©e nationale du projet de loi portant crĂ©ation de la police rĂ©publicaine, dans son traditionnel prĂ©sentation de vĹ“ux du nouvel an prononce dimanche soirCette reforme du gouvernement  vise à « repenser le système sĂ©curitaire de notre pays, avec le souci d’une plus grande efficacitĂ© et d’une mutualisation optimale des ressources destinĂ©es au secteur de la DĂ©fense et de la SĂ©curitĂ©. » a t il dit

Patrice Talon a rĂ©affirmĂ© sa volontĂ© de se  » consacrer pleinement jour et nuit, avec le discernement qui sied Ă la fonction de chef de l Etat et dans l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral du peuple bĂ©ninois. »

« Comme je l’ai rappelĂ© Ă l’AssemblĂ©e nationale, vous m’avez Ă©lu pour agir et changer le cours de notre destin commun. Je le fais, convaincu que notre pays, le BĂ©nin, mĂ©rite le meilleur. Je le fais, conscient que pour l’atteindre, nos efforts et sacrifices d’aujourd’hui sont indispensables » a-t-il dit