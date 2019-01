Paul Kaba Thiéba réaffirme son engagement pour le développement du Burkina

Le Premier ministre burkinabè, Paul Kaba Thiéba qui a rendu vendredi soir sa démission et celle de son Gouvernement, a réaffirme son engagement dans le « combat collectif pour asseoir un développement durable » au Burkina Faso.«Ma mission s’achève certes, mais je reste engagé dans ce combat collectif pour asseoir un développement durable de notre pays et assurer le bien-être de l’ensemble de ses filles et fils», écrit M. Thiéba sur sa page Facebook visitée samedi par APA.

Dans le même post, l’ex Pm a rappelé avoir remis dans l’après-midi du vendredi 18 janvier 2019 sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président du Faso qui les acceptées.

«Je traduis toute ma reconnaissance au Président du Faso pour la confiance qui a été placée en ma modeste personne», a souligné le PM démissionnaire, qui a dit également «merci aux membres du Gouvernement sortant et à l’ensemble des collaborateurs du Premier ministère qui ont travaillé à mes côtés».

Paul Kaba Thiéba a remercié aussi le Peuple burkinabè et tous ceux qui l’ont accompagné, avant de demander à Dieu de bénir «notre cher pays le Burkina Faso».

Le communiqué annonçant la démission de Paul Kaba Thiéba et de son gouvernement a été lu vendredi soir au journal de 20H de la télévision nationale.

Le document précise que le PM démissionnaire et les ministres sortants sont invités à expédier les affaires courantes en attendant la nomination des nouveaux membres du gouvernement qui devrait intervenir incessamment.

Nommé le 7 janvier 2016, à la tête du gouvernement burkinabè, Paul Kaba Thiéba Kaboré était à sa troisième équipe gouvernementale.