Paul Tchatchouang : « Il y a une panique générale dans le gouvernement »

Le membre du bureau du SDF revient sur les contours de l’interdiction de la manifestation organisée par son camarade Jean Michel Nintcheu.

Les autorités administratives ont interdit une fois encore une marche du SDF. Un scénario bien connu. On a l’impression qu’il s’agit d’un jeu entre le pouvoir en place et le parti…

La marche est une manifestation normale surtout quand elle a été déclarée. Dans un Etat de droit, il n’est pas normal qu’on interdise une marche qui a été déclarée des jours avant. On se dit qu’il y a une panique générale dans le gouvernement. C’est regrettable qu’un gouvernement soit aussi paniqué tel qu’on ne peut même plus s’exprimer. Qu’est-ce qu’il attende, qu’on prenne des machettes ou quoi? Je crois que c’est une déclaration de marche, il ne devrait pas y avoir de problème. Qu’il vienne couvrir la marche, protéger comme c’est leur rôle. On attend d’eux qu’ils prennent des mesures de sécurité et qu’ils nous rappellent à l’ordre si nous dépassons l’objet de la marche.

Faut-il outrepasser l’interdiction pour s’exprimer?

Je crois que le gouvernement camerounais est sourd à tout dialogue. Le gouvernement tient à démontrer qu’il fait usage de violence et je pense que ce sont des interdictions qui ne valent pas la peine. Logiquement, il faut outrepasser ces interdictions parce que ce n’est que de cette manière qu’on peut se faire entendre. Hier on nous disait qu’il n’y avait aucun problème anglophone, aujourd’hui, ils reconnaissent une crise anglophone. Juste parce que les gens ont pris la voie de la violence. Le gouvernement camerounais est sourd à toutes négociations, à tout pourparler. Il est question de répondre à la violence par la violence. La violence n’étant toujours pas physique

L’objectif de la marche prévue ce 23 janvier à Douala et portée par l’honorable Jean Michel Nintcheu était en contestation du retrait de la CAN 2019 au Cameroun et l’impunité des «responsables de ce fiasco»

Le chef de l’Etat a déclaré devant toute la nation que la Can devait être organisée le jour dit. C’est un engagement d’un homme d’Etat. Il est tout à fait normal qu’on tire des conclusions après un tel échec. En responsable, il devrait déjà avoir sanctionné tous ceux qui nous ont trahis, parce que c’est de la trahison, de la haute trahison. Au lieu d’interdire des marches, on devrait plutôt mettre tout en œuvre pour décrier les agissements de tous ces traitres. C’est le seul langage que l’Etat camerounais comprenne.