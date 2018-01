Paulo Duarte prolonge son bail à la tête des Etalons jusqu’en 2019

L’entraineur des Etalons du Burkina Faso, Paulo Duarte, a prolongĂ© son contrat avec le Burkina Faso jusqu’au 31 juillet 2019 prochain, a annoncĂ© vendredi, la FĂ©dĂ©ration burkinabè de football (FBF).A sa prise de fonction le 1er janvier 2016, Duarte avait pour objectif entre autres, la qualification du Burkina Faso Ă la coupe du monde.Â

Il lui a manqué de peu de se qualifier pour Russie 2018 derrière le Sénégal. La FBF a, malgré tout, décidé de lui renouveler sa confiance.

Les Etalons se sont nĂ©anmoins qualifiĂ©s pour la CAN 2017 oĂą ils ont terminĂ© 3e avec la mĂ©daille de bronze derrière l’Egypte et le Cameroun (champion). Il a Ă©galement entamĂ© les Ă©liminatoires de la CAN 2019 avec une victoire de 3 buts Ă 1 devant l’Angola.

Le technicien portugais avait dĂ©jĂ entrainĂ© les Etalons de 2008 Ă 2012 puis une nouvelle fois de 2016 Ă 2018 avant de prolonger cette fois jusqu’en 2019.