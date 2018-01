« Pays de merde »: l’Afrique outrée par les propos de Trump

Les Africains ont rĂ©agi avec colère et amertume vendredi aux propos, rapportĂ©s par des mĂ©dias, du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump Ă l’encontre de plusieurs nations africaines et de HaĂŻti, qu’il a qualifiĂ©s la veille de « pays de merde ».

« Je suis le fils d’un continent Ă©tincelant qui s’appelle l’Afrique, et j’en suis fier. Mon hĂ©ritage est profondĂ©ment ancrĂ© dans mes racines kĂ©nyanes. L’Afrique n’est pas un endroit de merde M. Trump », a tweetĂ© l’ancien champion du monde d’athlĂ©tisme Bernard Lagat, coureur de demi-fond naturalisĂ© amĂ©ricain en 2004.

Exprimant leur mépris face au milliardaire devenu président, nombreux ont été ceux sur les réseaux sociaux à partager des photos de gratte-ciels modernes ou de paysages magnifiques de leurs pays, accompagnées du hashtag #shithole (le mot anglais utilisé par M. Trump).

La ministre des Affaires étrangères du Botswana Pelonomi Venson-Moitoi a tweeté que les remarques de Donald Trump ont porté un « coup cinglant » aux relations diplomatiques entre Washington et les pays africains.

Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump s’est emportĂ© jeudi lors d’une rĂ©union dans le Bureau ovale avec plusieurs sĂ©nateurs pour Ă©voquer un projet bipartisan proposant de limiter le regroupement familial et de restreindre l’accès Ă la loterie pour la carte verte. En Ă©change, l’accord permettrait d’Ă©viter l’expulsion de milliers de jeunes, souvent arrivĂ©s enfants aux Etats-Unis.

« Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici? », a demandĂ© le prĂ©sident Trump, selon le Washington Post qui cite plusieurs sources anonymes assurant que le prĂ©sident faisait rĂ©fĂ©rence Ă des pays d’Afrique ainsi qu’Ă HaĂŻti et au Salvador. Ces propos ont Ă©galement Ă©tĂ© rapportĂ©s par le New York Times, qui cite des participants non identifiĂ©s Ă la rĂ©union.

Vendredi, M. Trump a laissĂ© entendre qu’il n’avait pas utilisĂ© l’expression « pays de merde »: « Le langage que j’ai utilisĂ© lors de la rĂ©union Ă©tait dur, mais ce ne sont pas les mots utilisĂ©s », a-t-il tweetĂ©.

– ‘Hypocrisie’ –

« Si c’est confirmĂ©, il s’agit de commentaires choquants et honteux de la part du prĂ©sident des Etats-Unis. DĂ©solĂ©, mais il n’y a pas d’autre mot que +racistes+ », a dĂ©clarĂ© le porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, Rupert Colville, lors d’un point de presse Ă Genève.

« Président Trump, un jour, je vous emmènerai dans un pays de merde appelé le Ghana », a écrit le Ghanéen Edmond Prime Sarpong sur Facebook.

« Le premier arrĂŞt sera le château de Osu, ensuite le château d’Elmina et puis les plus de 40 forts ayant servi Ă dĂ©tenir environ 30 millions d’esclaves battus et emmenĂ©s en bateau (vers les AmĂ©riques, ndlr), serrĂ©s comme dans une boĂ®te de sardines. Ensuite, je vous raconterai l’histoire de l’Afrique et comment des gens comme vous en ont fait un continent de merde », a-t-il poursuivi.

Le commentateur politique kĂ©nyan Patrick Gathara a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP que les propos de Donald Trump ne constituent « rien de nouveau » de la part d’une administration amĂ©ricaine « raciste et ignorante », ainsi que de la part de l’occident en gĂ©nĂ©ral.

« Ce n’est pas diffĂ©rent de ce qu’Hollywood ou les mĂ©dias occidentaux disent de l’Afrique depuis des dĂ©cennies », a-t-il dit. « Ce qui est encore plus insultant, c’est l’hypocrisie de tous ceux qui condamnent Trump – et il doit ĂŞtre condamnĂ© – sans regarder leurs propres langage et conduite ».

– Continent bĂ©ni –

L’activiste kĂ©nyan Boniface Mwangi a appelĂ© sur Twitter à « ne pas confondre les dirigeants de merde que nous les Africains Ă©lisons, avec notre beau continent ». « Notre continent est le plus bĂ©ni de tous, mais il a Ă©tĂ© violĂ© par des impĂ©rialistes en collaboration avec nos dirigeants merdiques pendant des gĂ©nĂ©rations ».

En Afrique du Sud, le parti au pouvoir Congrès national africain (ANC) a qualifiĂ© les propos de M. Trump d' »extrĂŞmement offensants » alors qu’Ateny Wek Ateny, porte-parole du prĂ©sident du Soudan du Sud, pays en guerre depuis dĂ©cembre 2013, a lui qualifiĂ© les dĂ©clarations de M. Trump de « scandaleuses ».

Une rĂ©sidente de la capitale sud-soudanaise Juba a toutefois affirmĂ© Ă l’AFP que les commentaires de Trump Ă©taient « très pertinents »: « C’est grâce Ă nos dirigeants africains qu’on nous insulte de la sorte ». Au Nigeria aussi, beaucoup ont assurĂ© sur Twitter que leur pays Ă©tait bien « un pays de merde ».

L’humoriste sud-africain Trevor Noah, prĂ©sentateur de l’Ă©mission « Daily Show » sur la chaĂ®ne amĂ©ricaine Comedy Central, s’est pour sa part dit « offensé » car ressortissant du « Pays de merde du sud », rĂ©fĂ©rence humoristique Ă son pays d’origine.