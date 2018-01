« Pays de merde »: les Haïtiens fatigués mais pas étonnés des propos de Trump

Les HaĂŻtiens jugent vendredi avec un dĂ©dain certain les propos insultants de Donald Trump Ă l’encontre de leur pays. Des paroles qui ont, pour certains, des relents de racisme liĂ© Ă la prise d’indĂ©pendance de la première RĂ©publique noire de l’histoire.

« C’est un cerveau dĂ©rangé », soupire Roberson Alphonse. « Evidemment cela froisse notre fiertĂ©: mĂŞme dans ses excuses qui n’en sont pas vraiment, il utilise des mots pour blesser en rappelant encore +pays pauvre+ », regrette le citoyen de Port-au-Prince.

Il n’y aurait pas de moment appropriĂ© pour qualifier un Etat de « pays de merde » mais les propos de Donald Trump tombent au plus mal en HaĂŻti: le pays commĂ©more, ce 12 janvier, la tragĂ©die du sĂ©isme de 2010 qui a causĂ© la mort de plus de 200.000 personnes.

A la tribune, le prĂ©sident Jovenel MoĂŻse n’a pas Ă©voquĂ© ce nouvel Ă©cart de langage de son homologue amĂ©ricain mais l’assemblĂ©e a applaudi quand il a simplement rappelĂ© qu' »HaĂŻti est un pays comme les autres sur la Terre ».

Pour certains citoyens haĂŻtiens, l’origine de cette vision jugĂ©e raciste contre HaĂŻti est Ă chercher dans l’histoire singulière de la première rĂ©publique noire.

Après son indĂ©pendance obtenue en 1804, HaĂŻti est mis au ban des nations qui, esclavagistes, ont tardĂ© Ă lier officiellement des relations diplomatiques avec les dirigeants noirs. La France n’a reconnu l’indĂ©pendance de ce qui fut sa plus riche colonie qu’en 1826, et contre le paiement de compensations Ă©quivalant aujourd’hui Ă plus de 17 milliards d’euros.

« HaĂŻti a Ă©tĂ© vendue comme Ă©tant un pays Ă problèmes: il faut remonter Ă des problĂ©matiques historiques pour comprendre comment on a construit HaĂŻti comme Ă©tant un pays Ă part », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Renald LubĂ©rice, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du conseil des ministres. « Aujourd’hui malheureusement, il y a des gens qui ne sortent pas encore de cette image mais rassurez-vous, nous sommes un pays normal » a insistĂ© en souriant le haut cadre du pouvoir exĂ©cutif.

« Personnellement je suis sidĂ©rĂ© mais pas Ă©tonnĂ©: on paie encore pour l’indĂ©pendance, pour cette culture que l’on a », appuie Erol JosuĂ©, artiste et prĂŞtre vaudou, religion qui a lancĂ© la rĂ©volte d’esclaves en 1803.

Aussi regrettable qu’elle soit, la dĂ©claration insultante de Donald Trump pourrait constituer un Ă©lan pour un sursaut national.

« C’est un moment opportun pour que tous les HaĂŻtiens commencent Ă prendre conscience de la façon dont d’autres personnes nous voient. Trump lui ose parler mais c’est aussi la rĂ©flexion de beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres gens dans le monde », estime Erol JosuĂ©.