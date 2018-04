PÃªche : Le Maroc et l’UE entament les nÃ©gociations pour un nouvel accord

Le Maroc et l’Union europĂ©enne (UE) entament Ă Rabat les nĂ©gociations pour le renouvellement du protocole de partenariat dans le domaine de la pĂŞche, annonce-t-on jeudi Ă Rabat.Selon un communiquĂ© du ministère marocain de l’Agriculture et de la pĂŞche maritime, ces pourparlers interviennent suite Ă l’adoption par le Conseil de l’Union europĂ©enne, lundi 16 avril, du mandat de nĂ©gociation confirmant la poursuite du partenariat entre le Maroc et l’UE dans le secteur de la pĂŞche.

ApprouvĂ© par les 28 Etats membres de l’UE, sans aucune opposition, ce mandat charge la Commission europĂ©enne d’entrer en nĂ©gociations avec le Maroc, en vue de la conclusion d’un accord et d’un protocole de pĂŞche, Ă©tant donnĂ© que le protocole de pĂŞche actuel arrive Ă Ă©chĂ©ance en juillet prochain.

Le mandat prĂ©voit que les eaux au large des cĂ´tes du Sahara marocain soient couvertes par le partenariat dans le secteur de la pĂŞche entre le Maroc et l’UE.

L’adoption de ce mandat de nĂ©gociation s’inscrit dans le prolongement de la dĂ©claration conjointe du ministre des Affaires Ă©trangères et de la CoopĂ©ration internationale, Nasser Bourita, et de la haute reprĂ©sentante de l’UE pour les Affaires Ă©trangères et la politique de sĂ©curitĂ©, Federica Mogherini, en date du 27 fĂ©vrier 2018, dans laquelle les deux parties ont «confirmĂ© leur attachement au partenariat stratĂ©gique entre le Maroc et l’UE et leur dĂ©termination Ă le prĂ©server et Ă le renforcer».