Perenco et le Cameroun signent un contrat de partage de production de pétrole

L’opérateur franco-britannique Perenco et la Société nationale des hydrocarbures (SNH) du Cameroun ont signé, jeudi à Yaoundé, la capitale du pays, un contrat de partage de production (CPP) pour la recherche pétrolière dans le bloc dénommé «Bomana», situé dans le bassin offshore du Rio del Rey et couvrant une superficie de 222,75 kilomètres carrés pour des investissements compris entre 12,5 et 36,5 millions de dollars US.Selon des sources autorisées, Perenco, pour un coût minimum estimé à 12,5 millions de dollars, s’est engagé à mener des activités de recherche sur la zone maritime pour une première période ferme de 3 ans à travers la réalisation d’études géosciences, le retraitement des données sismiques 3D sur l’ensemble du bloc ainsi que le forage d’un puits d’exploration.

En fonction des résultats obtenus au cours de cette première phase d’exploration, l’opérateur pourra prétendre à deux renouvellements de son autorisation exclusive de recherche pour deux périodes supplémentaires de 2 années chacune, au cours desquelles il est prévu à chaque fois le forage d’un puis d’exploration.

Bomana est le 23ème CPP signé par le pays dans le cadre de l’application de la loi portant Code pétrolier. Quant à Perenco, présent au Cameroun depuis 1993, il est actuellement le premier exploitant de pétrole et de gaz naturel du pays avec une production journalière d’environ 85.000 barils équivalent pétrole.

Selon les données de la SNH le bassin côtier producteur de Rio del Rey, qui couvre une superficie d’environ 7000 kilomètres carrés a, en 2017, fourni près de 96,51% de la production nationale de pétrole brut à partir d’une soixantaine de champs.