Pérou: 48 morts après la chute d’un autocar d’une falaise

Au moins 48 personnes sont mortes mardi au PĂ©rou lorsqu’un autocar a chutĂ© d’une falaise haute d’une centaine de mètres, après avoir Ă©tĂ© percutĂ© par un camion sur une autoroute longeant la cĂ´te Pacifique, a annoncĂ© la police.

« La chute d’un autocar (…) a fait au moins 48 victimes », a dĂ©clarĂ© la police dans un communiquĂ© publiĂ© sur le site internet du ministère pĂ©ruvien de l’IntĂ©rieur, qui a prĂ©cisĂ© que la rĂ©cupĂ©ration des corps a Ă©tĂ© suspendue Ă la tombĂ©e de la nuit en raisons des fortes vagues dues Ă la marĂ©e.

Un précédent bilan faisait état de 36 morts.

L’accident a eu lieu Ă 11H43 (16H43 GMT) au niveau du « virage du diable », Ă 45 kilomètres au nord de Lima, a dĂ©clarĂ© Ă la presse le colonel Dino Escudero, chef de la police de la route.

Il y avait 55 passagers et deux chauffeurs Ă bord de l’autocar qui se dirigeait vers la capitale pĂ©ruvienne depuis la ville de Huacho (centre) distante de 130 km.

Seuls six occupants du car ont été retrouvés vivants et hospitalisés, dont quatre dans un état grave.

Le car a fait un plongeon de cent mètres et s’est Ă©crasĂ© sur des rochers au pied de la falaise, au bord de l’ocĂ©an.

Les secouristes, dont certains ont Ă©tĂ© hĂ©litreuillĂ©s sur le site et d’autres sont descendus de la falaise au moyen de cordes, ont dĂ» interrompre leurs recherches Ă la tombĂ©e de la nuit en raison de la marĂ©e. Selon les autoritĂ©s, une grue devrait arriver sur place pour soulever le car qui se trouve sur le toit, au pied de la falaise et Ă quelques mètres de la mer, l’habitacle enfoncĂ© par la violence de l’impact.

Les opĂ©rations reprendront mercredi Ă l’aube, a prĂ©cisĂ© le vice-commandant des pompiers, Larry Lynch Solis, Ă la chaĂ®ne de tĂ©lĂ©vision Canal N.

Selon Luis Martinez, reprĂ©sentant de la sociĂ©tĂ© des transports San Martin de Porres, propriĂ©taire de l’autocar, le chauffeur avait beaucoup d’expĂ©rience. Il n’a pu indiquer si celui-ci figurait parmi les personnes dĂ©cĂ©dĂ©es ou blessĂ©es. Le car avait subi une rĂ©vision mĂ©canique avant de quitter Huacho.

« C’est très douloureux pour le pays de subir un accident aussi grave. Ma solidaritĂ© profonde avec la douleur des familles », a Ă©crit sur Twitter le prĂ©sident Pedro Pablo Kuczynski.

L’autoroute oĂą s’est produit l’accident est considĂ©rĂ©e comme très dangereuse, Ă cause du brouillard très frĂ©quent, et rĂ©servĂ©e aux camions et autocars. Les voitures doivent elles emprunter la route PanamĂ©ricaine.

Plus de 2.500 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans des accidents de la route au PĂ©rou en 2016, selon des chiffres officiels. Le bilan de 2017 n’a pas encore Ă©tĂ© publiĂ©.