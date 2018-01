Pérou: Alberto Fujimori, un président contesté

L’ex-prĂ©sident pĂ©ruvien Alberto Fujimori (1990-2000) a vaincu les guĂ©rillas d’extrĂŞme gauche mais a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă 25 ans de prison pour des violations des droits de l’Homme et Ă huit ans pour dĂ©tournement de fonds.

Dimanche, l’actuel prĂ©sident du PĂ©rou, Pedro Pablo Kuczynski, a annoncĂ© qu’il lui accordait une mesure de grâce « humanitaire ».

« Il a Ă©tĂ© Ă©tabli que M. Fujimori souffre d’une maladie progressive, dĂ©gĂ©nĂ©rative et incurable, et que les conditions carcĂ©rales reprĂ©sentent un danger pour sa vie, sa santĂ© et son intĂ©grité » physique, a expliquĂ© la prĂ©sidence dans un communiquĂ© publiĂ© dans la soirĂ©e.

NĂ© Ă Lima le 28 juillet 1938, jour de la fĂŞte nationale pĂ©ruvienne, de parents japonais immigrĂ©s, Alberto devient ingĂ©nieur agronome puis enseigne les mathĂ©matiques. En 1964, il passe une annĂ©e universitaire Ă Strasbourg (France) oĂą il apprend le français et, en 1970, obtient un master de mathĂ©matiques Ă l’universitĂ© du Wisconsin (Etats-Unis).

A son retour Ă Lima, il enseigne les mathĂ©matiques Ă l’universitĂ© d’agronomie dont il sera nommĂ© recteur (1984-1989) et, en 1987, est Ă©lu prĂ©sident de la confĂ©rence des recteurs d’universitĂ©s pĂ©ruviennes.

En 1990, Alberto Fujimori, qui possède Ă©galement la nationalitĂ© japonaise, remporte Ă la surprise gĂ©nĂ©rale l’Ă©lection prĂ©sidentielle Ă la tĂŞte de son parti « Cambio 90 », grâce notamment aux voix de la gauche. Il bat le cĂ©lèbre Ă©crivain Mario Vargas Llosa, chantre de l’ultra-libĂ©ralisme.

Faute de majoritĂ©, le 5 avril 1992, avec l’appui des forces armĂ©es, Fujimori dissout le parlement et suspend la Constitution. En novembre, il convoque des Ă©lections Ă une constituante. Une nouvelle Constitution est adoptĂ©e un an plus tard.

– Escadrons de la mort –

Après sa victoire, grâce notamment aux Escadrons de la mort, sur « Le Sentier lumineux », organisation subversive maoĂŻste, et l’arrestation de son chef Abimael Guzman, le magazine amĂ©ricain Time l’avait nommĂ© Homme sud-amĂ©ricain de l’annĂ©e, en 1993.

En 1995, il est rĂ©Ă©lu Ă un 2e mandat de cinq ans dès le 1er tour avec 64% des suffrages, battant l’ancien secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral des Nations unies Javier Perez de Cuellar.

En 1996, le congrès adopte une loi « d’interprĂ©tation authentique » de la Constitution qui l’autorise Ă postuler Ă un troisième mandat. En mai 2000, Fujimori est dĂ©clarĂ© vainqueur Ă l’Ă©lection prĂ©sidentielle mais, après des preuves de corruption, le Congrès vote sa destitution en novembre.

Il s’enfuit au Japon, pays natal de ses parents, d’oĂą il dĂ©missionne par un fax envoyĂ© d’un hĂ´tel de Tokyo. Lima a passĂ© des annĂ©es Ă tenter de convaincre Tokyo de l’extrader, en vain. Après une longue bataille juridique, c’est finalement le Chili, oĂą il s’Ă©tait rendu en 2005, qui avait extradĂ© M. Fujimori en septembre 2007.

– Fratrie Fujimori –

En avril 2009, Fujimori est condamné à 25 ans de prison pour avoir commandité deux massacres perpétrés par un escadron de la mort en 1991-1992 au cours desquels 25 personnes avaient été assassinées, dont un enfant, dans le cadre de la lutte contre la guérilla.

En janvier 2015, il est Ă©galement condamnĂ© Ă huit ans de prison pour dĂ©tournement de fonds publics, peine toutefois symbolique au PĂ©rou oĂą seule la plus lourde s’applique. Il devait Ă©galement verser un million de dollars Ă l’Etat.

Il a eu deux garçons et deux filles, dont Keiko qui s’est prĂ©sentĂ©e Ă l’Ă©lection prĂ©sidentielle en 2011 et de 2016, sans succès. Depuis sa dĂ©faite dans un mouchoir de poche lors du dernier scrutin face Ă Pedro Pablo Kuczynski, elle est devenue la chef de file de l’opposition pĂ©ruvienne.

Alberto Fujimori l’avait choisie comme « première dame du pays » après son divorce en 1994 d’avec leur mère Susana Higuchi.

Le petit frère Kenji, 37 ans, est également devenu une personnalité politique de premier plan après avoir récolté, pour la deuxième fois consécutive, le plus grand nombre de voix aux élections législatives.

L’ex homme fort du PĂ©rou, qui a longtemps luttĂ© contre un cancer, a Ă©tĂ© opĂ©rĂ© Ă plusieurs reprises d’une lĂ©sion Ă la langue. DĂ©tenu dans une base de la police près de Lima, il a multipliĂ© ces dernières annĂ©es les allers et retours entre l’hĂ´pital et la prison. Ses enfants avaient dĂ©posĂ© plusieurs demandes de libĂ©ration.

Pedro Pablo Kuczynski avait lancĂ© il y a plusieurs mois un dĂ©bat sur la possibilitĂ© d’une amnistie humanitaire en faveur d’Alberto Fujimori, en dĂ©clarant au magazine britannique The Economist que le temps du pardon Ă©tait venu.

Selon les sondages, 60% des PĂ©ruviens Ă©taient favorables Ă une amnistie de l’ancien chef de l’Etat.