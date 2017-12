L’ex-prĂ©sident pĂ©ruvien Alberto Fujimori a demandĂ© mardi « pardon » pour les actes commis par son gouvernement (1990-2000) depuis son lit d’hĂ´pital, deux jours après une grâce controversĂ©e accordĂ©e par le chef de l’Etat Pedro Pablo Kuczynski.

« Je suis conscient que les rĂ©sultats sous mon gouvernement ont, en partie, Ă©tĂ© bien accueillis, mais je reconnais que j’ai Ă©galement déçu une partie de mes compatriotes. Je leur demande pardon du fond du coeur », a dĂ©clarĂ© Fujimori, 79 ans, condamnĂ© Ă 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l’humanitĂ©, dans une vidĂ©o publiĂ©e sur Facebook.

Dimanche, Pedro Pablo Kuczynski lui a accordĂ© une grâce « humanitaire », alors qu’il s’Ă©tait engagĂ© durant sa campagne Ă©lectorale de 2016 Ă ne pas le libĂ©rer.

Cette dĂ©cision a provoquĂ© une crise politique au PĂ©rou contre le prĂ©sident, qui venait jeudi d’Ă©viter une destitution par le Parlement, après avoir reçu le soutien d’une partie du Fujimorisme, mouvement politique fondĂ© par l’ex-homme fort du PĂ©rou, qui se situe pourtant dans l’opposition.

Plus de 5.000 PĂ©ruviens ont manifestĂ© lundi soir Ă Lima pour dĂ©noncer la grâce accordĂ©e Ă Alberto Fujimori et exiger la dĂ©mission de PPK (acronyme et surnom du prĂ©sident Pedro Pablo Kuczynski, ndlr), qu’ils accusent d’avoir nĂ©gociĂ© politiquement cette mesure.

PrĂ©sident de 1990 Ă 2000, M. Fujimori, d’origine japonaise, purgeait depuis 2007 une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l’humanitĂ© pour avoir commanditĂ© l’assassinat de 25 personnes aux mains d’un escadron de la mort durant la guerre contre les guĂ©rilleros du Sentier lumineux (extrĂŞme gauche maoĂŻste).

Il a été hospitalisé samedi pour arythmie et tension artérielle basse.