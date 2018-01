Pérou: Fujimori ressort libre de la clinique après une grâce controversée

L’ex-prĂ©sident pĂ©ruvien Alberto Fujimori, condamnĂ© pour crimes contre l’humanitĂ©, est ressorti libre jeudi soir de la clinique oĂą il avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©, après avoir Ă©tĂ© graciĂ© par l’actuel chef de l’Etat Pedro Pablo Kuczynski, dĂ©clenchant une crise politique.

EscortĂ© par des policiers et des gardes du corps, l’ancien homme fort du PĂ©rou (1990-2000), âgĂ© de 79 ans, a quittĂ© l’Ă©tablissement Ă 21h40 locales (02h40 GMT) en fauteuil roulant par la porte principale.

Il a brièvement saluĂ© de la main droite ses supporters et les journalistes massĂ©s devant la grille avant de s’engouffrer dans un puissant 4×4 noir aux vitres teintĂ©es en compagnie de son fils cadet, Kenji, figure majeure de la politique pĂ©ruvienne et considĂ©rĂ© comme un de ses hĂ©ritiers.

Lorsque le vĂ©hicule a fendu la foule, certaines personnes ont criĂ© « On t’aime! On t’aime! ».

Souffrant de problèmes cardiaques et gastriques, l’ancien dirigeant avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© depuis sa prison le 23 dĂ©cembre, la veille de la grâce. Il sera restĂ© 12 jours hospitalisĂ©.

« Avec mon papa! », a Ă©crit Kenji sur son compte Twitter en publiant un selfie oĂą on le voit poser tout sourire au premier plan au cĂ´tĂ© de son père, visiblement fatiguĂ©, depuis l’intĂ©rieur de la voiture.

Près d’une heure après sa sortie, le convoi de l’ancien prĂ©sident est entrĂ© dans un quartier privĂ© situĂ© dans une zone cossue de l’est de la capitale pĂ©ruvienne, La Molina.

« Il s’agit des premières minutes d’Alberto Fujimori en liberté », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP son mĂ©decin personnel Alejandro Aguinaga.

« Il est serein, ce n’est pas quelqu’un qui exagère ses Ă©motions, il sait qu’il doit faire attention, qu’il souffre d’un problème cardiaque sĂ©vère », a-t-il ajoutĂ©, prĂ©cisant que M. Fujimori allait sĂ©journer « dans une maison Ă Lima ».

Selon le Dr Aguinaga, Alberto Fujimori allait se réunir avec ses quatre enfants.

– Manifestations et dĂ©missions –

Alberto Fujimori, ingĂ©nieur d’origine japonaise qui a gouvernĂ© le PĂ©rou d’une main de fer, n’en finit pas depuis de diviser ce pays andin: pour certains, il est l’homme qui a combattu avec succès la guĂ©rilla maoĂŻste du Sentier lumineux et dopĂ© l’essor Ă©conomique.

D’autres se souviennent surtout de ses mĂ©thodes autoritaires, qui l’ont conduit derrière les barreaux pour avoir commanditĂ© deux massacres perpĂ©trĂ©s par un escadron de la mort en 1991-1992.

CondamnĂ© Ă 25 ans de prison pour crimes contre l’humanitĂ© et corruption, il en a purgĂ© 12 et vient d’ĂŞtre graciĂ© par l’actuel chef de l’Etat, provoquant une crise majeure dans le pays, ponctuĂ©e de manifestations de familles de victimes et de dĂ©missions au sein du gouvernement de « PPK », le surnom de Pedro Pablo Kuczynski.

Egalement âgĂ© de 79 ans, M. Kuczynski s’Ă©tait engagĂ© durant sa campagne Ă©lectorale de 2016 Ă ne pas libĂ©rer M. Fujimori. Une partie des PĂ©ruviens reprochent à « PPK » d’avoir ainsi nĂ©gociĂ© sa survie Ă la tĂŞte de l’Etat, alors qu’il Ă©tait menacĂ© de destitution par le Parlement.

Lors de cette sĂ©ance du 21 dĂ©cembre, le chef de l’Etat a sauvĂ© son poste de justesse grâce au soutien d’une partie du puissant mouvement politique fondĂ© par M. Fujimori, pourtant dans l’opposition et dĂ©sormais dirigĂ© par ses enfants qui s’entredĂ©chirent.

Kenji en tĂŞte, dix dĂ©putĂ©s de Fuerza Popular se sont alors abstenus, empĂŞchant l’opposition d’atteindre le score nĂ©cessaire pour renverser le chef de l’Etat.

Plus de 230 Ă©crivains pĂ©ruviens, dont le prix Nobel Mario Vargas Llosa, ont signĂ© samedi un manifeste dans lequel ils s’Ă©lèvent contre cette dĂ©cision qu’ils qualifient « d’illĂ©gale et d’irresponsable ».

Sur le front de la justice, les militants des droits de l’homme se mobilisent aussi.

Des avocats des victimes et d’ONG ont saisi la Cour interamĂ©ricaine des droits de l’homme, dont le siège est Ă San JosĂ© (Costa Rica), afin qu’elle demande des comptes au gouvernement pĂ©ruvien et analyse cette grâce en vue d’une Ă©ventuelle annulation. Une audience est prĂ©vue le 2 fĂ©vrier.

« La Cour peut dĂ©cider d’annuler une dĂ©cision » prise au PĂ©rou, affirme Carlos Rivera, un des avocats.