Pérou: Fujimori toujours hospitalisé dans un état « stable »

L’ex-prĂ©sident pĂ©ruvien Alberto Fujimori restait mardi hospitalisĂ© dans une clinique de Lima, oĂą il est traitĂ© pour un problème gastrique, et se trouvait dans un Ă©tat « stable », a annoncĂ© mardi son mĂ©decin personnel.

« La santĂ© du prĂ©sident Fujimori est stable et il est au repos absolu », a dĂ©clarĂ© Alejandro Aguinaga Ă la sortie de l’Ă©tablissement oĂą a Ă©tĂ© admis l’ancien chef de l’Etat (1990-2000) le 23 dĂ©cembre.

« Il a passé un réveillon au calme avec des visites limitées », a-t-il ajouté.

Le Dr Aguinaga avait indiquĂ© vendredi que les mĂ©decins avaient dĂ©cidĂ© une endoscopie digestive et que des traitements visant Ă guĂ©rir le problème gastrique dont souffre l’ancien prĂ©sident avaient Ă©tĂ© entrepris.

M. Fujimori, âgĂ© de 79 ans, purgeait une peine de 25 ans de prison pour crimes contre l’humanitĂ© et corruption. Il a Ă©tĂ© graciĂ© le 24 dĂ©cembre par l’actuel prĂ©sident du PĂ©rou Pedro Pablo Kuczynski.

Cette dĂ©cision a suscitĂ© de nombreuses critiques au PĂ©rou et Ă l’Ă©tranger. Elle a approfondi la division entre fujimoristes et antifujimoristes qui marque la vie politique pĂ©ruvienne depuis plus de deux dĂ©cennies.

Elle est toutefois largement approuvĂ© par les PĂ©ruviens, selon un sondage de l’institut Ipsos publiĂ© samedi par le quotidien El Comercio. D’après cette enquĂŞte, 56% des PĂ©ruviens sont favorables Ă la grâce accordĂ©e Ă M. Fujimori, 40% n’y sont pas favorables, et 4% sont sans opinion.

Des milliers de personnes ont manifestĂ© ces derniers jours Ă Lima contre la grâce accordĂ©e Ă l’ancien prĂ©sident pĂ©ruvien et une nouvelle manifestation est prĂ©vue le 11 janvier.