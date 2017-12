PÃ©rou: hospitalisation prolongÃ©e pour Fujimori

L’hospitalisation de l’ex-prĂ©sident pĂ©ruvien Alberto Fujimori, qui vient de bĂ©nĂ©ficier d’une grâce controversĂ©e de l’actuel chef d’Etat Pedro Pablo Kuczynski, sera prolongĂ©e d’au moins 48 heures, a annoncĂ© mercredi son mĂ©decin personnel.

M. Fujimori « va poursuivre son hospitalisation et ses visites seront limitĂ©es, sauf pour la famille. Nous allons voir dans les prochaines 48 heures comment il Ă©volue », a dĂ©clarĂ© Ă des journalistes le docteur Alejandro Aguinaga, Ă la sortie de la clinique oĂą se trouve l’ex-prĂ©sident depuis samedi.

« Quand son coeur fonctionnera normalement, il sortira », a-t-il ajoutĂ©, sans indiquer si l’Ă©tat de santĂ© de l’ex-dirigeant avait empirĂ© ces dernières heures. « Son problème le plus sĂ©rieux est une fibrillation auriculaire (ou atriale) », a prĂ©cisĂ© M. Aguinaga.

Cette arythmie dont souffre depuis le mois de juin M. Fujimori, âgĂ© de 79 ans, peut dĂ©gĂ©nĂ©rer en infarctus faute de traitement, selon son mĂ©decin qui ne sait pas encore si l’ancien chef de l’Etat, condamnĂ© pour crimes contre l’humanitĂ© et corruption, « passera le nouvel an hospitalisé ».

Des familles des victimes de la rĂ©pression sous les mandats de Fujimori (1990-2000), des partis politiques et des associations de dĂ©fense des droits de l’Homme se prĂ©paraient Ă dĂ©filer jeudi contre la dĂ©cision de le gracier.

« C’est la deuxième fois que je fais confiance Ă un prĂ©sident et qu’il me trahit », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Rosa Rojas, qui a perdu son mari et son fils de 8 ans dans la tuerie de Barrios Altos, perpĂ©trĂ©e Ă Lima par des militaires le 3 novembre 1991.

Une association locale de dĂ©fense des droits de l’Homme a annoncĂ© avoir fait appel Ă la Cour interamĂ©ricaine des droits de l’Homme, dont le siège est Ă San JosĂ© (Costa Rica), afin qu’elle demande des comptes au gouvernement pĂ©ruvien et analyse cette grâce.

La dĂ©cision du prĂ©sident a soulevĂ© une polĂ©mique et des manifestations de PĂ©ruviens, qui accusent le chef d’Etat d’avoir nĂ©gociĂ© politiquement cette mesure en Ă©change de son maintien au pouvoir avec le soutien du mouvement politique fondĂ© par M. Fujimori.