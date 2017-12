PÃ©rou: les proches des victimes de Fujimori se sentent trahis

Trahison, injustice, douleur: les sentiments se bousculent chez les proches des victimes des escadrons de la mort du gouvernement d’Alberto Fujimori qui vient d’ĂŞtre graciĂ© par le prĂ©sident Pedro Pablo Kuczynski.

« On se sent trahi, on sent qu’il n’y a pas de justice, qu’elle n’existe pas pour nous », confie en pleurs Rosa Rojas, qui a perdu son mari et son fils de 8 ans dans la tuerie de Barrios Altos, perpĂ©trĂ©e Ă Lima par des militaires le 3 novembre 1991.

Ce 24 décembre, jour de la grâce accordée à M. Fujimori, « ce fut le pire Noël ».

Familles des victimes, partis politiques et associations de dĂ©fense des droits de l’homme se prĂ©parent Ă dĂ©filer jeudi contre la dĂ©cision de « PPK » (acronyme et surnom de Pedro Pablo Kuczynski), qui s’Ă©tait pourtant engagĂ© durant sa campagne Ă©lectorale de 2016 Ă ne pas libĂ©rer l’ancien chef de l’Etat âgĂ© de 79 ans.

« J’ai votĂ© deux fois pour lui (Kuczynski) au premier et au second tour. Je croyais en lui », ajoute Mme Rojas Ă l’AFP, assise dans un parc de Lima.

Ce jour de 1991, cette commerçante de 52 ans rĂ©ussit Ă se sauver en courant, alors que la fĂŞte qui bat son plein vient d’ĂŞtre interrompue par des militaires cagoulĂ©s, alors engagĂ©s dans un combat sans merci contre la guĂ©rilla du Sentier lumineux (extrĂŞme gauche maoĂŻste).

Ils obligent tous ceux qui sont présents à se jeter au sol avant de tirer en rafales avec des fusils équipés de silencieux. Un des assaillants achève ensuite méticuleusement les blessés.

Quinze personnes sont tuĂ©s par cet escadron de l’armĂ©e, selon le rĂ©cit des survivants Ă la Commission de la vĂ©ritĂ© et de la rĂ©conciliation, qui a enquĂŞtĂ© sur cette pĂ©riode.

« Ils sont entrĂ©s en disant: +Tous les chiens, au sol+. Je n’ai pu que courir avant de me rendre compte que mon mari et mon fils n’Ă©taient pas avec moi », se souvient Mme Rojas.

« On se moque de nous, c’est rĂ©voltant cette grâce. Mais je vais continuer Ă me battre jusqu’au bout pour obtenir justice », ajoute-t-elle, rappelant que sa « famille a Ă©tĂ© dĂ©truite ».

– Blessure rouverte –

Huit mois après Barrios Altos, le 18 juillet 1992, le grupo Colina, du nom de l’escadron de la mort, frappe encore dans une universitĂ© connue pour ĂŞtre un bastion de la gauche.

Neuf Ă©tudiants et un professeur sont kidnappĂ©s, transfĂ©rĂ©s Ă l’extĂ©rieur de la capitale pĂ©ruvienne et froidement exĂ©cutĂ©s d’une balle dans la nuque.

Les cadavres ont Ă©tĂ© enterrĂ©s clandestinement dans trois fosses communes, avant d’ĂŞtre exhumĂ©s et enterrĂ©s Ă nouveau ailleurs. Les restes ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s grâce Ă une enquĂŞte de journalistes.

Le geste du prĂ©sident PPK est « illĂ©gal », c’est une « honte » et « une blessure qui se rouvre avec ces injustices », dĂ©clare Ă l’AFP Gisela Ortiz, la soeur de Luis Enrique, un des Ă©tudiants, assassinĂ© alors qu’il avait 22 ans.

« C’est une douleur qui enfle. On pourrait se dire que l’on a dĂ©jĂ assez pleurĂ© et souffert, mais non », ajoute-t-elle.

« C’est une lutte sans repos. Avec la grâce, on est en train de se regrouper Ă nouveau pour empĂŞcher qu’on se moque de nous », poursuit Mme Ortiz.

« On a dĂ©jĂ contactĂ© l’OEA (Organisation des Etats amĂ©ricains). On va faire de mĂŞme avec la Cour interamĂ©ricaine des droits de l’homme car nous croyons qu’il doit y avoir une instance de protection des victimes », explique-t-elle.

« Que dirait mon fils? Cela fait 25 ans que je me bats, pour faire justice pour Amaro », confie Rayda Condor, 63 ans, mère d’Armando Amaro Condor, un des Ă©tudiants assassinĂ©s.

Pour ces deux affaires, la justice pĂ©ruvienne a condamnĂ© en 2009 Alberto Fujimori Ă 25 ans de prison pour crimes contre l’humanitĂ©.