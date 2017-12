PÃ©rou: nouvelles manifestations pour dÃ©noncer la grÃ¢ce accordÃ©e Ã  Fujimori

Des familles des victimes de la rĂ©pression sous les mandats de Fujimori, ainsi que des partis politiques et des associations de dĂ©fense des droits de l’Homme se prĂ©parent Ă dĂ©filer jeudi pour dĂ©noncer la dĂ©cision de gracier l’ex-prĂ©sident du PĂ©rou.

Des milliers de Péruviens ont déjà manifesté ces derniers jours, notamment lundi soir à Lima où des affrontements ont opposé manifestants et policiers, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes et de leurs matraques pour disperser la foule.

Pedro Pablo Kuczynski a dĂ©cidĂ© dimanche d’accorder une « grâce humanitaire » Ă Alberto Fujimori qui a dirigĂ© le pays de 1990 Ă 2000, et a Ă©tĂ© condamnĂ© en 2009 Ă 25 ans de prison pour crimes contre l’humanitĂ©.

La dĂ©cision du prĂ©sident a provoquĂ© des manifestations de PĂ©ruviens, qui l’accusent de tenter de rester au pouvoir avec le soutien des partisans de Fujimori, alors que le pays andin est encore divisĂ© et traumatisĂ© par les abus commis sous sa prĂ©sidence dans la lutte contre la guĂ©rilla du Sentier lumineux (extrĂŞme gauche maoĂŻste).

Il s’en est aussitĂ´t dĂ©fendu: « Nous ne devons pas permettre qu’Alberto Fujimori meure en prison, car la justice, ce n’est pas la vengeance », a-t-il dĂ©clarĂ© dans un message Ă la nation lundi soir.

L’ancien homme fort du PĂ©rou, d’origine japonaise, a Ă©tĂ© reconnu responsable de l’assassinat de 25 personnes aux mains d’un escadron de la mort. Il a dĂ©jĂ purgĂ© 12 ans de rĂ©clusion.

Mardi, il a demandé « pardon du fond du coeur » pour avoir « déçu une partie de (ses) compatriotes ».

TransfĂ©rĂ© samedi de sa prison vers une clinique, cet homme de 79 ans qui souffre de problèmes cardiaques, a vu mercredi son hospitalisation prolongĂ©e d’au moins 48 heures, a annoncĂ© son mĂ©decin personnel.

M. Fujimori « va poursuivre son hospitalisation et ses visites seront limitées, sauf pour la famille. Nous allons voir dans les prochaines 48 heures comment il évolue », a déclaré aux journalistes le docteur Alejandro Aguinaga.

« Quand son coeur fonctionnera normalement, il sortira ». Cette arythmie dont il souffre depuis juin peut dégénérer en infarctus faute de traitement, selon le médecin.

– Première dĂ©mission d’un ministre –

Mercredi, le ministre de la Culture a démissionné en réaction à la grâce accordée à Alberto Fujimori.

« J’ai prĂ©sentĂ© ma dĂ©mission en tant que ministre de la Culture », a Ă©crit sur son compte Twitter Salvador del Solar, un acteur et rĂ©alisateur populaire de 47 ans, qui s’Ă©tait toujours dit opposĂ© Ă un geste envers M. Fujimori.

Il s’agit de la première dĂ©mission au sein du gouvernement.

Trois parlementaires du camp présidentiel ont déjà quitté le parti de M. Kuczynski pour manifester leur réprobation.

Le prĂ©sident exĂ©cutif de la radio-tĂ©lĂ©vision publique, Hugo Coya, a indiquĂ© Ă l’AFP avoir lui aussi remis sa dĂ©mission.

« C’est la deuxième fois que je fais confiance Ă un prĂ©sident et qu’il me trahit », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Rosa Rojas, qui a perdu son mari et son fils de huit ans dans la tuerie de Barrios Altos, perpĂ©trĂ©e Ă Lima par des militaires le 3 novembre 1991.

Une association locale de dĂ©fense des droits de l’Homme a annoncĂ© avoir fait appel Ă la Cour interamĂ©ricaine des droits de l’Homme, dont le siège est Ă San JosĂ©, au Costa Rica, afin qu’elle demande des comptes au gouvernement pĂ©ruvien et analyse cette grâce.

« Nous estimons que c’est une grâce illĂ©gale », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Gisela Ortiz, soeur d’un Ă©tudiant enlevĂ©, avec huit autres ainsi qu’un professeur, le 18 juillet 1992 par un escadron militaire dans l’universitĂ© de La Cantuta. Tous avaient Ă©tĂ© assassinĂ©s.

M. Kuczynski a Ă©chappĂ© de peu Ă la destitution, la semaine dernière, après avoir reçu au Parlement le soutien d’une partie du mouvement politique fondĂ© par M. Fujimori, pourtant dans l’opposition.

Le prĂ©sident de centre-droit se voyait reprocher ses liens avec Odebrecht, le gĂ©ant du BTP brĂ©silien qui a reconnu avoir payĂ© près de cinq millions de dollars Ă des entreprises de conseil directement liĂ©es au chef de l’Etat, alors ministre de l’Economie, entre 2004 et 2013.

Mi-dĂ©cembre, un autre ministre, celui de l’IntĂ©rieur, avait dĂ©missionnĂ© pour dĂ©noncer ce scandale. Son successeur, le gĂ©nĂ©ral Ă la retraite Vicente Romero, a prĂŞtĂ© serment mercredi au cours d’une cĂ©rĂ©monie au palais prĂ©sidentiel. Il avait Ă©tĂ© directeur de la police d’aoĂ»t 2015 Ă septembre 2017.