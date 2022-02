Petit Rayan: Le Maroc retient son souffle

Le sort du petit enfant, tombé mardi dans un puits, suscité une vague d’émotions et un élan de solidarité dans tout le Maroc.L’opération de forage horizontal pour sauver le petit Rayan, tombé dans un puits dans la commune Tamorot, relevant de la province de Chefchaouen au nord du Maroc, a débuté vendredi 4 février dans la soirée.

Après avoir achevé le forage vertical d’une profondeur d’environ 32 mètres, l’opération de creusement d’une brèche horizontale a commencé avec l’aide d’une équipe d’experts, selon les autorités locales.

Une équipe d’ingénieurs topographes et d’experts de la protection civile ont mené une étude technique sur la zone entourant le puits et l’état du sol pour s’assurer de sa solidité, afin qu’il n’empêche pas l’accès à la brèche horizontale, a précisé la même source.

L’opération de sauvetage de Rayan, 5 ans, tombé mardi à 14h dans un puits de 32 mètres de profondeur, est très complexe et délicate et bute contre un terrain rocheux et fragile qui rend très difficiles les travaux d’excavation.

Par ailleurs, de l’oxygène est insufflé de manière ininterrompue dans le trou pour permettre à Rayan de ne pas manquer d’air.

Des bulldozers et des engins lourds, appuyés par une équipe de topographes et des dizaines d’éléments des autorités locales, de la protection civile, de la Gendarmerie royale et des forces auxiliaires, sous la supervision directe des autorités provinciales, sont mobilisés, depuis mardi soir, pour secourir le petit Rayan.

Un hélicoptère médical de la Gendarmerie royale et des staffs médicaux spécialisés en réanimation du ministère de la Santé sont également déployés sur les lieux, afin de réaliser les interventions médicales nécessaires avant de transférer l’enfant Rayan vers l’établissement de santé le plus proche.

L’incident de Rayan suscité une vague d’émotions et un élan de solidarité sur les réseaux sociaux.

Deux principaux hashtags #IlfautsauverRayan et #NoscœursavecRayan, récoltent des milliers de vues que ce soit sur Twitter, Instagram ou encore Facebook.

Tous les Marocains, sans exception, parmi lesquels des personnalités du monde de la culture et du sport, ont manifesté leur tristesse et ont formulé des prières à l’intention de ce garçon dont l’histoire retient en haleine tous les citoyens.

En Afrique, en Europe, en Asie mais aussi dans le monde arabe, l’histoire du petit Rayan est devenue le sujet qui retient le souffle de tout un chacun. Les témoignages de solidarité abondent sur les réseaux sociaux qui sont devenus le théâtre d’un vaste élan de solidarité.

Par ailleurs, plusieurs personnes ont fait preuve de bravoure et d’abnégation en proposant de donner un coup de main aux équipes qui font la course contre la montre pour dégager le petit enfant, qui résiste encore dans les profondeurs de la terre.