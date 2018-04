PÃ©trole: le marchÃ© peut absorber des prix plus Ã©levÃ©s (ministre saoudien)

Le ministre saoudien de l’Energie Khaled al-Faleh a estimĂ© vendredi que le marchĂ© avait la capacitĂ© de supporter des prix du brut plus Ă©levĂ©s.

« Je n’ai constatĂ© aucun impact sur la demande avec les prix actuels. Dans le passĂ©, nous avons connu des prix beaucoup plus Ă©levĂ©s — deux fois plus qu’aujourd’hui », a indiquĂ© le ministre Ă la presse peu avant une confĂ©rence ministĂ©rielle Opep – non Opep Ă Djeddah, en Arabie saoudite.

« L’intensitĂ© Ă©nergĂ©tique (de l’Ă©conomie) a comme vous le savez baissĂ© de façon importante (…), « ce qui me fait dire que (le marchĂ©) a la capacitĂ© d’absorber des prix plus Ă©levĂ©s », a-t-il jugĂ©.

M. Faleh a insistĂ© sur le fait que l’Organisation des pays exportateurs de pĂ©trole (Opep) n’avait pas d’objectif de cours pour le pĂ©trole.

« Nous n’avons jamais d’objectif de cours (…) les prix sont dĂ©terminĂ©s par le marchĂ© », a-t-il dĂ©clarĂ©, avant de mettre en garde contre le risque de fluctuations des prix, faisant valoir que « la volatilitĂ© est notre ennemi ».

Le ministre de l’Energie des Emirats arabes unis, Souhail al-Mazrouei, qui participait Ă©galement Ă la confĂ©rence ministĂ©rielle, a affirmĂ© que sa principale prĂ©occupation Ă©tait la stabilitĂ©.

« Nous n’avons pas d’objectif de cours, notre objectif est la stabilitĂ© du marchĂ© », a-t-il relevĂ©.

Les 14 membres de l’Opep et dix autres producteurs de pĂ©trole, Russie en tĂŞte, ont conclu en 2016 un accord pour baisser le niveau de production de 1,8 million de barils par jour afin de rĂ©duire l’excĂ©dent d’offre de brut sur le marchĂ© et soutenir les prix.

L’accord de limitation — qui court jusqu’Ă la fin 2018 — a permis de rĂ©duire l’abondance de l’offre et de pousser les prix vers le haut, le baril atteignant les 70 dollars contre 30 dollars en janvier 2016.

La reprise des prix a Ă©tĂ© Ă©galement alimentĂ©e par les tensions gĂ©opolitiques, la menace du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump d’imposer de nouvelles sanctions Ă l’Iran et des problèmes de production au Venezuela, au Nigeria et en Libye.