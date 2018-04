PÃ©trole: le marchÃ© peut absorber des prix plus Ã©levÃ©s, selon le ministre saoudien de l’Energie

Le ministre saoudien de l’Energie Khaled al-Faleh a estimĂ© vendredi que le marchĂ© avait la capacitĂ© de supporter des prix du brut plus Ă©levĂ©s.

« Je n’ai constatĂ© aucun impact sur la demande avec les prix actuels. Dans le passĂ©, nous avons connu des prix beaucoup plus Ă©levĂ©s — deux fois plus qu’aujourd’hui », a indiquĂ© le ministre Ă la presse peu avant une confĂ©rence ministĂ©rielle Opep -non Opep Ă Jeddah, en Arabie saoudite.

« L’intensitĂ© Ă©nergĂ©tique (de l’Ă©conomie) a comme vous le savez baissĂ© de façon importante (…), ce qui me fait dire que (le marchĂ©) a la capacitĂ© d’absorber des prix plus Ă©levĂ©s », a-t-il jugĂ©.