PÃ©trole: une alliance Arabie-Russie se dessine au dÃ©triment de l’Opep

L’Arabie saoudite cherche Ă amener la Russie dans un nouveau club de producteurs de pĂ©trole afin de stabiliser le marchĂ© sur la durĂ©e, remettant en cause le rĂ´le de l’Organisation des pays exportateurs de pĂ©trole (Opep) qu’elle prĂ©side actuellement, estiment des analystes.

L’Arabie saoudite est le premier exportateur de pĂ©trole et la Russie le premier producteur mondial de brut.

Cette nouvelle alliance devrait ĂŞtre plus large que celle des 14 membres de l’Opep, ce cartel qui a dominĂ© le marchĂ© mondial du pĂ©trole depuis 1960 et dont le poids s’estompe de jour en jour, ajoutent ces experts. Certains affirment mĂŞme que l’Opep est « de facto morte ».

En janvier, l’Arabie saoudite a publiquement lancĂ© l’idĂ©e de pĂ©renniser un accord de coopĂ©ration conclu fin 2016 entre 24 producteurs (les 14 de l’Opep et 10 autres) pour rĂ©duire la production et faire remonter les prix.

Le prince hĂ©ritier Mohammed ben Salmane et le ministre saoudien de l’Energie Khaled al-Faleh ont souhaitĂ© un cadre de coopĂ©ration Ă long terme entre producteurs.

L’idĂ©e a Ă©tĂ© appuyĂ©e par plusieurs membres de l’Opep, principalement les Emirats arabes unis et le KoweĂŻt.

Un porte-parole du Kremlin a dĂ©clarĂ© le mois dernier que la Russie et l’Arabie saoudite ont discutĂ© d’un « large Ă©ventail d’options » pour une coopĂ©ration sur le marchĂ© mondial du pĂ©trole.

– « Maintenir les prix stables » –

Pays membres et non-membres de l’Opep se rĂ©unissent justement vendredi Ă Jeddah (ouest de l’Arabie) pour Ă©valuer le respect des quotas de production conformĂ©ment Ă l’accord de 2016 et, Ă©ventuellement, parler d’une coopĂ©ration sur le long terme.

Les producteurs ont Ă©tĂ© encouragĂ©s par les rĂ©sultats de leur accord: celui-ci a rĂ©tabli l’Ă©quilibre sur le marchĂ© du brut, contribuant Ă un rebond des prix qui sont passĂ©s de moins de 30 dollars le baril dĂ©but 2016 Ă plus de 70 dollars Ă ce jour.

« Sans la coopĂ©ration de la Russie et d’autres producteurs non-membres de l’Opep, il aurait Ă©tĂ© difficile d’obtenir ce succès. Il aurait fallu des mesures douloureuses de la part des membres de l’Opep », explique l’analyste Kamel al-Harami, basĂ© au KoweĂŻt.

« La nouvelle forme de coopĂ©ration ressemble essentiellement Ă une alliance entre l’Arabie Saoudite et la Russie », dit-il Ă l’AFP.

Pour Jean-François Seznec, expert pĂ©trolier enseignant aux Etats-Unis, « les deux plus grands fournisseurs de pĂ©trole conventionnel –Ryad et Moscou– peuvent travailler ensemble pour maintenir des prix stables ou se battre l’un contre l’autre en augmentant la production pour tuer le marchĂ© des producteurs de schiste mais, ce faisant, ils se tuent eux-mĂŞmes ».

« La seule approche logique et intelligente est de maintenir les prix stables », estime-t-il.

Les prix s’Ă©taient effondrĂ©s Ă la mi-2014 car les producteurs, principalement l’Arabie saoudite, avaient refusĂ© de rĂ©duire leur production pour maintenir leur part de marchĂ© face Ă la rude concurrence du pĂ©trole de schiste amĂ©ricain, ce qui a conduit Ă une surabondance de pĂ©trole.

– Projet de charte –

Lundi, Ă KoweĂŻt, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Opep, Mohammed Barkindo, a parlĂ© de la nouvelle alliance entre producteurs comme d’un « nouveau chapitre » dans l’histoire de l’industrie pĂ©trolière.

Dans les prochains mois, a-t-il dit, les producteurs chercheront Ă « institutionnaliser ce cadre Ă long terme », avec une participation large et inclusive.

Souhail al-Mazrouei, ministre Ă©mirati de l’Energie, a dĂ©clarĂ© le mois dernier qu’un « projet de charte » pour la nouvelle alliance serait Ă©laborĂ© d’ici la fin de 2018, date Ă laquelle l’accord actuel sur les quotas de production expirera.

Et M. Faleh a affirmĂ© que la coopĂ©ration saoudo-russe durerait « des dĂ©cennies et des gĂ©nĂ©rations ».

« Nous allons travailler ensemble, non seulement avec les 24 pays, mais aussi en invitant de plus en plus de participants », a-t-il dit.

« L’Opep a perdu un peu de son Ă©clat après l’adhĂ©sion de la Russie Ă l’accord de coopĂ©ration. Cela voulait dire qu’elle ne pouvait plus faire le travail seule », explique M. Harami.

Selon M. Seznec, « l’Opep est de facto morte », mais elle est « toujours utile dans le sens oĂą elle donne aux Saoudiens un forum pour Ă©changer des idĂ©es avec des producteurs mineurs et fournir des informations appropriĂ©es Ă tous ».

Pour Anas al-Hajji, expert pĂ©trolier basĂ© aux Etats-Unis, « l’Opep, en tant que club de producteurs de pĂ©trole, ne s’arrĂŞtera pas, mais la question porte sur le centre de la puissance (pĂ©trolière): il s’agit de l’Arabie saoudite et de la Russie ».