Philippe dÃ©voile les grands axes d’un « plan pour l’avenir » de Mayotte

Edouard Philippe a prĂ©sentĂ© jeudi les grands axes d’un « plan pour l’avenir » de Mayotte, destinĂ© Ă « restaurer la confiance en la parole de l’Etat », « en l’avenir et en la jeunesse » de l’Ă®le, paralysĂ©e pendant deux mois par un mouvement social.

Alors que l’archipel a Ă©tĂ© secouĂ© par une « crise » qui a Ă©tĂ© « l’expression d’une profonde dĂ©tresse » de sa population, selon le Premier ministre, les Ă©lus mahorais et le gouvernement se sont retrouvĂ©s Ă Matignon pour essayer de bâtir « un pacte de confiance ».

Les Mahorais, menĂ©s par une intersyndicale et un collectif de citoyens non invitĂ©s jeudi Ă Matignon, ont Ă©rigĂ© en fĂ©vrier et mars des barrages qui ont paralysĂ© l’Ă®le pour dĂ©noncer l’insĂ©curitĂ© et l’immigration clandestine venue des Comores voisines et rĂ©clamer des mesures pour le dĂ©veloppement de Mayotte.

Après les mesures d’urgences dĂ©jĂ annoncĂ©es pour rĂ©tablir la sĂ©curitĂ©, lutter contre une « immigration clandestine dont l’ampleur est particulièrement dĂ©stabilisante pour Mayotte » mais aussi prĂ©server un « tissu Ă©conomique » qui « reste fragile », Edouard Philippe a dessinĂ© les contours du « plan de rattrapage et de dĂ©veloppement ».

Il sera prĂ©sentĂ© en dĂ©tails aux Mahorais vers la mi-mai par la ministre des Outre-mer Annick Girardin, et « couvrira (leurs) besoins prioritaires: la sĂ©curitĂ©, l’Ă©ducation, la santĂ©, le logement et les infrastructures ».

Le Premier ministre a annoncĂ© notamment la crĂ©ation d’une Agence rĂ©gionale de santĂ© – Mayotte dĂ©pend pour l’instant de l’ARS de l’OcĂ©an indien, basĂ©e Ă La RĂ©union – et d' »un rectorat de plein exercice », deux demandes fortes de la population. PĂ´le emploi va aussi « renforcer l’autonomie de sa direction ».

En matière de santĂ©, les « affiliĂ©s sociaux » seront « exonĂ©rĂ©s de ticket modĂ©rateur » (le reste Ă charge), avant l’instauration de la Couverture maladie universelle complĂ©mentaire (CMU-C), qui n’existe pas Ă Mayotte.

Le gouvernement va aussi « conforter les moyens » du centre hospitalier de Mamoudzou, « confrontĂ© Ă une très forte croissance de son activitĂ© ». La maternitĂ© comptabilise Ă elle seule près de 10.000 naissances par an.

Face Ă un « besoin de rattrapage des Ă©quipements scolaires absolument incontestable », le Premier ministre a promis d’accĂ©lĂ©rer « le rythme de construction de classes, en ayant bien conscience que nous partons de très loin ». Les Ă©lèves de certaines Ă©coles vont actuellement en cours par rotation, matin ou après-midi.

– « Loin du compte » –

Le gouvernement va enfin soutenir le dĂ©veloppement d’un transport en commun sur la Grande Terre et le contournement de Mamoudzou, et lancer une « concertation » sur le dĂ©veloppement de l’aĂ©roport, l’amĂ©lioration de la concurrence des dessertes aĂ©riennes et la baisse du prix des billets d’avion.

En matière d’immigration, alors que le gouvernement français est confrontĂ© au refus du gouvernement des Comores d’accueillir ses ressortissants expulsĂ©s, une rĂ©union devait se tenir ce jeudi au Quai d’Orsay entre le ministre des Affaires Ă©trangères Jean-Yves Le Drian et son homologue comorien.

« Nous poursuivons rĂ©solument les actions, tant sur le plan opĂ©rationnel qu’au niveau diplomatique », a assurĂ© le Premier ministre, en soulignant la nĂ©cessitĂ© d’un « dialogue approfondi avec l’Union des Comores » pour « contribuer au dĂ©veloppement » de Mayotte.

Il a indiquĂ© que le gouvernement soutiendrait certains amendements « rĂ©pondant Ă la situation spĂ©cifique de Mayotte », dans le cadre du projet de loi asile et immigration.

Pour Mansour Kamardine, dĂ©putĂ© LR de Mayotte, « un certain nombres d’Ă©lĂ©ments annoncĂ©s », comme « la crĂ©ation d’une ARS, d’un rectorat, et le renforcement des moyens pour l’hĂ´pital », « vont dans le bon sens, mais on est encore loin du compte ».

En matière d’immigration, « on ne peut pas bloquer le dĂ©veloppement de Mayotte sous prĂ©texte que les Comores nous envahissent. Toutes les politiques sont vouĂ©es Ă l’Ă©chec si on ne rĂ©sout pas ce problème, le gouvernement en a pris conscience », s’est fĂ©licitĂ© la dĂ©putĂ©e sans Ă©tiquette Ramlati Ali.

« On a pris nos problèmes en considĂ©ration », a estimĂ© le sĂ©nateur LREM Abdallah Hassani, satisfait que le Premier ministre ait « rĂ©affirmĂ© l’appartenance de Mayotte Ă la nation française ».

Le sĂ©nateur Thani Mohamed Soihili (LREM) prĂ©fère « attendre de pouvoir juger sur pièce », tout en reconnaissant « des signaux » sur le terrain, notamment en matière de sĂ©curitĂ©.